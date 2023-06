Roma, a Montesacro arriva “Roma Sotto Sotto”, il libro di Lorenzo Manni. Un viaggio alla scoperta della Città Eterna

Immaginiamo di salire dentro una macchina del tempo e correre indietro negli anni. Tantissimi, più di milioni e mezzo di anni fa. Una Roma diversa e sconosciuta, quella che a volte sfugge ai nostri occhi. Quella nascosta in un angolo di una strada oppure sotto i nostri piedi e che normalmente non vediamo o percepiamo. È la traccia del libro del geologo e geotecnico, Lorenzo Manni ( Momo Edizioni, 2023) che sarà presentato nella giornata di domenica 25 giugno. L'appuntamento è alle 18 al Parco Simon Bolivar: si partirà con una passeggiata geologica che si concluderà al Parco Nomentano - Lorenzo Orsetti dove sarà presentato il libro - alle 19.30 - nel corso dell’Aniene Fest.

«Ho cercato di raccontare e far appassionare le persone a quello che è nascosto sotto i nostri piedi e che condiziona la nostra vita quotidiana», spiega al Messaggero Lorenzo Manni. «Tanti ambienti che si sono succeduti in quella che è poi diventata la nostra città: dal mare, ai vulcani, fino ai fiumi. L’evoluzione della forma di Roma». « È stato divertente - commenta ancora Manni - cercare di renderlo il più accessibile possibile e mi è piaciuto molto ritornare a studiare la storia dei primi abitanti - gli uomini di Neanderthal - oltre a rivedere luoghi importanti come il Museo di Casal de’ Pazzi».

«L’occasione che ci offre il libro di Lorenzo Manni è quello di cambiare un po’ il punto di vista sui quartieri riconoscendo il fatto che non esiste solo un piano orizzontale delle strade che ripercorriamo, ma sotto ai nostri piedi c’è anche una storia importante che va conosciuta e valorizzata. Un modo per rovesciare il punto di vista della città. Ho letto il libro di Lorenzo e mi sono reso conto che c’è una Roma tutta da scoprire e da approfondire. », afferma al Messaggero l’assessore alla Cultura per il Municipio III Luca Blasi. «Siamo molto contenti di continuare a fare una promozione scientifica popolare.

Quest’evento che è inserito all’interno del centenario di Città Giardino e segue gli altri eventi ( come "La Fisica che ci piace del Prof. Vincenzo Schettini, ndr). Tutta una serie di iniziative dal carattere scientifico che stiamo portando nei quartieri, nei lotti e nelle borgate. E questa volta la portiamo a Montesacro - Città Giardino, in collaborazione con l’Aniene Fest perché crediamo sia importante continuare il viaggio di divulgazione scientifica e farlo in maniera nuova e non accademica: diffusa e popolare».