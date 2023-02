Roma, a Montesacro arriva il laboratorio «Corpo Umano, un organismo meraviglioso», esperimenti e fantasia per scoprire i cinque sensi

Udito, tatto, olfatto, gusto e vista. Sono i nostri cinque sensi e rappresentano gli strumenti utilizzati dal nostro corpo per ricevere informazioni dal mondo esterno e, a loro volta, per trasmettere messaggi. Attività ludiche e sperimentali sono importanti per i bambini per acquisire maggiori competenze e conoscere il funzionamento dei cinque sensi.

L’Associazione “Scienza Divertente” - che opera in oltre 150 città - ha organizzato, presso la Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero, 39, all’interno del Municipio III, il laboratorio: “Corpo Umano, un organismo meraviglioso”, dedicato - per l’appunto - ai nostri sensi.

L’appuntamento è per domani, martedì 7, alle 17. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Biblioteche di Roma. Il laboratorio, della durata di due ore, sarà condotto da uno scienziato-operatore che guiderà i bambini - attraverso materiali ed esperimenti - alla scoperta dei sensi, la loro funzionalità e le illusioni sensoriali. Le adesioni sono in corso e potranno partecipare fino ad una massimo di 15 bambini tra i 6 e i 10 anni. Per partecipare, è necessario prenotare inviando una email all’indirizzo: ill.ennioflaiano@bibliotechediroma.it oppure telefonare al numero: 06.45460435.

La biblioteca Flaiano nasce nel 2003 come polo culturale e punto di ritrovo per il Municipio che accoglie ed organizza diversi eventi per bambini e per adulti. Ogni giovedì, alle 17, diversi operatori ed operatrici organizzano un pomeriggio di lettura per i bambini tra i 3 ed i 6 anni.