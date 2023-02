Venerdì 3 Febbraio 2023, 17:17

Sicurezza stradale per tutti, riduzione dei rumori e delle emissioni ed incremento della viabilità. L’istituzione della “Zona 30”è un provvedimento già messo in atto in diverse città italiane e mira a contrastare il fenomeno dell’incidentalità sulle strade urbane con interventi che riguardano non solamente la segnaletica.

Anche a Montesacro, all’interno del Municipio III e precisamente tra i palazzi residenziali, all’interno del quadrante dell’Acqua Sacra, nascerà la “Zona 30”. I lavori sono iniziati nel corso della settimana corrente ed il progetto - sul quale ha lavorato la precedente giunta capitolina guidata da Caudo e prosegue anche in quella attuale - arriva da una proposta avanzata, nel 2013, dal Comitato di Quartiere e dall’esigenza espressa dalla Polizia Locale di regolarizzare i “flussi di traffico per acconsentire la sosta ai lati della carreggiata. Attualmente tutte le soste presenti in quell’area sono irregolari perché sono a doppio senso e le auto sostano su una delle due corsie”, ha spiegato l’ assessore ai Lavori Pubblici nel Municipio III, Matteo Pietrosante, raggiunto telefonicamente.

L’intera area è stata individuata come “soft mobility” (o mobilità dolce, ndr) anche dal PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) approvato dall’assemblea capitolina. E nel programma è prevista la riorganizzazione della viabilità di tutta l’area. Nel dettaglio saranno istituiti: limite di velocità a 30 km/h per i veicoli, riconfigurazione dei sensi di marcia ed installazioni dei segnali di divieto di sosta (già vigenti secondo le norme del codice della strada) su “ambo i lati in via Monte Tomatico - tratto più stretto da via Favignana a Piazza Cimone - sul lato destro a scendere a via Favignana, sul lato destro di via Passo del Furto - tratto via Picco dei Tre Signori a Piazza Monte Torrone.”

“Un nuovo sistema viabilistico volto a garantire sensi unici e la possibilità di poter fare il giro della stessa via senza dover impegnare Piazza Sempione”, ha detto Pietrosante.

E’ stato imposto il limite a 30 Km/h al fine di tutelare la sicurezza dei pedoni e ciclisti e “verrà segnalato - ha sottolineato Pietrosante - attraverso la segnaletica verticale ed orizzontale. Per farlo è stato necessario uno spostamento dei cassonetti dell’immondinzia di via Monte Nevoso (prima erano sul lato Riserva dell’Aniene), sul lato destro e metterli in un’area priva di abitazioni. Stiamo valutando con Ama la modalità per i rinforzare i cassonetti anche del primo tratto di via Monte Nevoso senza pregiudicare l’area delle abitazioni adiacenti.”

“I sensi di marcia sono stati impostati ed è stata fatta la segnaletica”, ha proseguito l’assessore. “Verrano fatti lavori infrastrutturali sui varchi: sia all’intersezione via Passo del Furlo e via Monte Acero. Su piazza Cimone verranno allargati i marciapiedi per creare varchi, al fine di accentuare l’ingresso in una zona 30 e garantire la continuità dei passaggi pedonali. Lo stesso verrà fatto in uscita dall’area 30, nel varco via Monte Nevoso e viale Gottardo.”

I sensi di marcia saranno così modificati. via Passo del Furlo: senso unico da via Cimone a via Picco dei Tre Signori. Rimane a doppio senso da Monte Torrone a via Picco dei Tre Signori. via Picco dei Tre Signori: senso unico da via Passo del Furlo a via Monte Tomatico. Via Monte Acero: senso unico da via Picco dei Tre Signori a via Cimone. Via Monte Prammaggiore, senso unico da via Cimone a via Picco dei Tre Signori. Via Monte Fantino, senso unico da via Picco dei Tre Signori a via Monte Nevoso. Via Monte Conero, senso unico da via Cimone a via Picco dei Tre Signori. Via Monte Nevoso, senso unico da via Monte Tomatico a viale Gottardo. Via Monte Tomatico rimane a doppio senso. Lo stesso per tutte le strade senza uscita.