Roma, ha un malore, si accascia e muore in strada: il dramma al Tufello

Lo hanno trovato in terra, in Piazza Monte Gennaro, all’altezza del civico 56, privo di sensi. Per un uomo, un italiano di 80 anni, non c’è stato nulla da fare: è morto probabilmente colto da un malore improvviso mentre stava facendo una passeggiata. Il dramma si è consumato nella giornata di ieri nel quartiere Tufello, nel territorio del Municipio III.

Cosa è successo

Sono stati alcuni passanti a notarlo e ad allertare immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fidene- Serpentare e i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo, con ogni probabilità, era uscito per fare una passeggiata quando all'improvviso il suo cuore ha smesso di battere. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e nella zona sono presenti le telecamere di video-sorveglianza utili a fornire un quadro completo sulla morte improvvisa dell’anziano signore.