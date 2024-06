Martedì 11 Giugno 2024, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 15:15

Barbara non si dà pace: un uomo a bordo di uno scooter si è avvicinato alla sua auto ferma nel traffico, in via di Val Melaina e le ha sottratto la sua borsa. Pochi istanti sono bastati a togliere alla donna gli ultimi ricordi che le rimanevano di suo figlio Riccardo, di 27 anni, stroncato pochi mesi fa, in soli 18 giorni, da un brutto male. «Banali oggetti, ma per me pezzi importanti della mia vita», dice mamma Barbara a “Il Messaggero”.

I fatti

Il furto è avvenuto ieri mattina all’incrocio con via dei Prati Fiscali. «Ero salita in macchina - spiega - avevo abbassato i finestrini e poco dopo un uomo è arrivato a tutta velocità e mi ha portato via la borsa». All’interno non solo il portafogli e i documenti della donna e del figlio, ma una pochette. «Un regalo di una mia amica e dentro avevo raccolto tutti gli oggetti di Riccardo: le sue caramelle preferite, un accendino, una sua foto e un braccialetto che indossava nei giorni in cui era ricoverato in ospedale».

Il calvario di Riccardo D'Agostino, commerciale di Ota Viaggi, inizia lo scorso gennaio: «Aveva dolori alla schiena e il medico di base aveva prescritto una cura a base di antinfiammatori per curare quella che sembrava essere una infiammazione». Le condizioni del giovane peggiorano nel giro di qualche giorno e il 27enne viene ricoverato d’urgenza al Sant’ Andrea. «Un medico aveva compreso la gravità della situazione e ha fatto di tutto pur di salvarlo, ma il tumore era arrivato al quarto stadio. Quei piccoli oggetti che portavo nella borsa appartenevano a mio figlio. Era come averlo con in ogni momento», racconta con voce commossa. Barbara ora li cerca ovunque. Ha sporto denuncia e spera in un miracolo. Sui social ha lanciato un appello: «Vi prego - scrive - aiutatemi a ritrovali, sono disperata come solo una mamma può essere. Era tutto ciò che mi rimaneva di lui».