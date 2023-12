Roma: laboratori creativi, mercatini e artisti di strada: sotto i Portici di Monte Cervialto si prepara il Natale

L’obiettivo corre in unica direzione: far rivivere quel complesso di strutture abbandonate da anni e rimetterlo a servizio della collettività. I cittadini sperano nel recupero dei portici di via Monte Cervialto, al Nuovo Salario, e nella costruzione di piccole realtà commerciali e associazioni che si occupino di inclusione sociale. Non si arrendono di fronte a quello stato di degrado e, come ogni anno, organizzano eventi culturali e di intrattenimento. A partire dai mercatini, laboratori creativi e la presenza di artisti di strada che daranno il via ai festeggiamenti di Natale. L’appuntamento è per sabato 9 ( dicembre) dalle 9 alle 19, in via Gabrio Casati, 63. Mentre nella giornata di domenica 10 ( dicembre) è prevista la Marcia dei bambini per la Pace, l’evento patrocinato dal Municipio III e organizzato dall’Associazione Culturale “La Cresceria”. La partecipazione è gratuita e la partenza è alle 11 da via Monte Cervialto, 142 con arrivo in Piazza Sempione dove sono attesi giochi, musica ed intrattenimento.

Degrado e abbandono dei Portici di Monte Cervialto

Uno spazio pubblico di migliaia di metri quadri dove ben 38 locali, di proprietà dell’Inps, versano in uno stato di totale incuria. Le serrande sono abbassate da diversi anni e quell’immensa area potrebbe certamente essere sfruttata. La speranza del Municipio III dei cittadini stessi è che torni a risplendere come polo di cultura e servizi. E dopo il sopralluogo dell’Inps avvenuto lo scorso febbraio, ora Piazza Sempione, con un atto a firma del Presidente Paolo Marchionne e dell’Assessore alla Cultura, Luca Blasi, ha chiesto che quelle serrande vengano acquisite dal Comune di Roma considerata la disponibilità dell’Istituto di previdenza a cederle.

La prossima mossa spetta, dunque, all’Assessore Capitolino al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi che dovrà rendere concreta questa richiesta: far rinascere i Portici di via Monte Cervialto e rispondere così alla richieste ( legittime) dei residenti.

«Il Comitato dei Portici di via Monte Cervialto, ancora una volta, rappresenta una delle esperienze migliori del nostro Municipio”, ha dichiarato a “Il Messaggero” l’Assessore alla Cultura Luca Blasi. “Un movimento di cittadini e cittadini che per Natale ha illuminato uno spazio pubblico grazie all’impegno di tutte quelle persone che lo vivono quotidianamente e che, al tempo stesso, sono stanche della condizione di deterioramento. Il Municipio - prosegue ancora Blasi - ha già chiesto formalmente che le serrande arrivino al patrimonio pubblico e al Comune spetta ora il prossimo step: quello di avviare una trattava con Inps e dar seguito alle aspirazioni dei cittadini”. “Speriamo - ha concluso l’Assessore - che su quest’albero di Natale degli abitanti arrivi presto una buona notizia e si esca definitivamente da decenni di incuria. Vi aspettiamo in entrambe le altre iniziative che insieme ai cittadini stiamo costruendo su questo territorio».