Roma, fuga di monossido durante il pranzo di Natale all'oratorio: 6 intossicati

Tragedia sfiorata in oratorio: sei persone sono rimaste intossicati da monossido di carbonio durante un pranzo natalizio a Roma. Intorno alle 15:30 circa, alcuni cittadini hanno fermato una pattuglia dei carabinieri della stazione di Roma Nuovo Salario, mentre passava in via Gennaro Pasquariello, dove si stava tenendo un pranzo natalizio con circa 200 persone.

Quattro persone, trovate prive di conoscenza in seguito all'inalazione di monossido di carbonio, sono state rianimate dal personale del 118. Altre due persone che hanno accusato malori per intossicazione da gas sono state soccorse sul posto dai sanitari. I vigili del fuoco, evacuato l'oratorio, hanno accertato che la fuoriuscita di gas è stata causata dal malfunzionamento di uno dei forni da cucina. Gli intossicati non sono in pericolo di vita.