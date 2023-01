Venerdì 27 Gennaio 2023, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 09:55

Una serata passata tutti insieme per festeggiare Flavia che ieri aveva compiuto 17 anni. Risate, qualche bicchiere, poi il ritorno verso casa, in sei, sulla macchina prestata da mamma. La Fiat 500 che prende troppa velocità, l'auto che sbanda dopo una curva a sinistra contro un palo della luce ribaltandosi più volte, rimbalzando contro un albero e finendo la corsa sull'asfalto. E' finita così, alle 2.30 di notte, su via Nomentana, a Roma, la vita di 5 amici. Il più grande aveva 22 anni, la più piccola non era ancora maggiorenne.

Roma, incidente in via Nomentana: auto si ribalta, morti cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni. Un ferito in codice rosso

Le vittime

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano Tiburno.Tv, in auto viaggiavano Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Leonardo Chiapparelli e Simone Ramazzotti, 22 anni, romani di Tor Lupara, 17enni invece le due amiche Giulia Sclavo e Flavia Troisi. Ieri, giovedì 25 gennaio, Flavia aveva compiuto gli anni e forse la comitiva era stata a festeggiare l'evento.

Nell'impatto sono morti sul colpo Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi. Il cuore di Giulia Sclavo si è fermato all'alba al policlinico Umberto I di Roma, Leonardo Chiapparelli lotta per la vita all'ospedale Sant'Andrea. Le sue condizioni sono giudicate gravissime.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Fiat 500, intestata a sua madre, ha perso il controllo della macchina che ha impattato contro un palo della luce e si è ribaltata più volte, rimbalzando anche contro un albero. Alcuni dei corpi sono stati scagliati fuori dall'abitacolo; altri sono rimasti imprigionati tra le lamiere. La ricostruzione della dinamica, che pare non abbia coinvolto altre vetture, è al vaglio dei carabinieri della stazione di Mentana e della Compagnia di Monterotondo.