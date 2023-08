Roma, Ferragosto in compagnia: nel Municipio III il pranzo solidale per gli anziani rimasti soli. Tutte le informazioni

Buon cibo, musica e balli nella giornata del 15 ( agosto). Roma Capitale ha organizzato anche quest'anno un pranzo di Ferragosto per le persone rimaste in città. In particolare modo per gli anziani soli: una gran. bella occasione per ritrovatsi in compagnia, affrontare la nuova ondata di calore che arriverà nei prossimi giorni a Roma e per combattere la soliturine. All'iniziativa organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute in collaborazione con i Municipi, circa 1.500 persone potranno pranzare - gratuitamente - nelle diverse sedi delle "case sociali degli anziani".

Pranzo di Ferragosto nel Municipio III

Nel territorio di Montesacro l'appuntamento sarà per martedì 15 presso il Centro Sociale Anziani APS, in Largo Monte San Giusto 13, alle 12.30. 120 i posti disponibili. L' Associazione APS offrirà un aperitivo mentre il pranzo è offerto da Roma Capitale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16 e fino alle 21, musica e balli grazie alla partecipazione di un complesso musicale voluto dall'Associazione APS "Anteas". Al termine della festa, il centro anziani regalerà ai partecipanti un Cd con un ricordo della giornata trascorsa insieme. «Siamo lieti di aver aderito anche quest'anno all'iniziativa di Roma Capitale e ringraziamo il centro sociale anziani APS "San Giusto" per aver dato la disponibilità ad accogliere e organizzare il pranzo. E all' "Anteas" per offrire un pomeriggio danzante. Tutti insieme abbiamo lavorato in questi giorni per non lasciare le persone più fragili sole in questo giorno di festa, dando loro la possibilità di fare amicizia e di trascorrere insieme momenti spensierati», ha dichiarato al Messaggero l'Assessora alle Politiche Sociali del Municipio III, Maria Romano.