Roma: una famiglia di 20mila api trovata su un ramo di oleandro nel quartiere Trieste. L’esperto: «Rifugi occasionali nelle giornate di tempo instabile»

Le precipitazioni, in generale, le condizioni meteorologiche instabili nei giorni scorsi a Roma avevano temporaneamente bloccato l’attività produttiva di una famiglia di 20mila api a tal punto che gli insetti avevano trovato un piccolo riparo in un giardino condominiale nel quartiere Trieste. «Le piogge rischiano di compromettere la vita dello sciame e le api sono sempre alla ricerca di spazi dove poter nidificare», spiega Andrea Lunerti intervenuto a salvare gli insetti e ristabilire la sicurezza nell’area verde di via Asmara.





L’Sos dell’amministratore



È stato l’amministratore del condominio ad accorgersi del nutrito gruppetto di insetti che si erano stabiliti sun un ramo di oleandro. Gli imenotteri sono stati tutti aspirati e sono in buone condizioni al Rifugio del Lupo. «Le api - specifica l’esperto - di fronte all’arrivo di fenomeni temporaleschi si radunano tutte e mettono in salvo la Regina e gli individui più piccoli mentre le esploratrici volano alla ricerca di nuovi nascondigli.

I condòmini- aggiunge - erano preoccupati e quando si effettuano interventi di messa in sicurezza le api si alzano in volo e arrivano anche a colpire coloro che si trovano nelle vicinanze». I casi di segnalazioni di nidi negli insediamenti abitativi sono ancora in corso. «Siamo arrivati al termine della prima parte della sciamatura ma molti insetti - nei giorni di pioggia - si sono infilati nelle fessure e nelle pareti di molti siti domestici. E' sempre consigliato comunicare la presenza di colonie nelle abitazioni e mai provvedere a eliminarle con prodotti tossici».