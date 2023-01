Emergenza freddo Roma: a Valmelaina di nuovo in funzione il centro d’accoglienza per i senza tetto

E’ di nuovo attivo il centro di accoglienza - per i senza dimora - in via Ottorino Gentiloni, 10, quartiere Valmelaina, all’interno del Municipio III.

Duecento metri quadri, concessi dalla Farmacap ed inaugurati nel 2018, in grado di ospitare fino a 17 persone, h24. Un luogo caldo ed accogliente pronto ad offrire pasti caldi e posti letto, per contrastare il vortice di bassa pressione che già nei giorni scorsi ha portato ad un brusco abbassamento delle temperature nella Capitale.

“Nel 2018 - spiega l’assessora alle Politiche Sociali del Municipio III, Maria Romano - lo abbiamo aperto come centro di accoglienza notturno grazie alle risorse del Dipartimento di Roma Capitale. E poteva ospitare fino a 22 persone, alle quali erano garantite cena e colazione. L’apertura era attiva 7 giorni su 7, dal tardo pomeriggio fino alle 9 del mattino.”

Un rifugio sicuro nel quale trovare riparo e che tuttavia è sempre rimasto aperto. “Anche quando non c’erano le risorse del Dipartimento - sottolinea Romano - abbiamo messo a disposizione i fondi del nostro Municipio, per garantire continuità al servizio.”

Uomini e donne, in condizioni di fragilità, venivano inoltre assistiti dagli Enti e dalle Associazioni di volontariato. E grazie al supporto dei Servizi Sociali del Municipio venivano successivamente inseriti in un nuovo percorso di vita, volto al reinserimento sociale e lavorativo. La struttura è rimasta a disposizione dei più bisognosi fino al 30 Giugno dello scorso anno. Successivamente è stata chiusa per scadenza della proroga dei termini.

“Ad Ottobre e Novembre scorsi - afferma ancora l’assessora Romano - ci siamo risentite con l’assessora capitolina Barbara Funari ed insieme al Dipartimento di Politiche sociali di Roma Capitale, i locali di via Ottorino Gentiloni sono stati riaperti.”

“Ringraziamo ancora l’assessora Funari per la riapertura del centro d’accoglienza e per aver cambiato il concetto di accoglienza per i senza tetto: la costituzione di luoghi che restano aperti sempre, fino a quando la persona non verrà inserita nel mondo del lavoro. Il ringraziamento è rivolto anche alla Cooperativa Ambiente e lavoro che collaborerà con le nostre assistenti sociali per i progetti di reinserimento sociale degli ospiti.” “Noi come municipio - conclude l'assessora Romano - stiamo cercando avere un nostro centro d’accoglienza e ci stiamo attivando per trovare i locali.”

Per poter usufruire del Servizio è possibile presentarsi direttamente al centro in via Gentiloni, 10 oppure telefonare alla Sos - Servizio Operativo Sociale di Roma Capitale - al numero 800 440 022 e sapere se all’interno della struttura ci sono disponibilità per ricevere ospitalità. Sempre al numero verde, il cittadino stesso può segnalare la presenza di persone senza fissa dimor, lungo le strade della Capitale. Una unità di strada sarà pronta ad accompagnarli presso un centro d’accoglienza.