Roma a Conca d’oro nuova ciclovia, capolinea Atac e riapertura della Stazione di via Val D’Ala: ecco come sarà

Dopo ben 10 anni, nella giornata di domani lunedì 12 giugno, riaprirà i battenti la stazione di via Val D’Ala, a Conca d’Oro, nel territorio di Montesacro. Inaugurata nel 2009, chiusa dal 2014 a causa dello scarso traffico dei viaggiatori sarebbe poi dovuta ripartire nel 2021. Un sospiro di sollievo, dunque, per i tanti utenti che potranno finalmente raggiungere la stazione Tiburtina in soli sei minuti. Nei mesi scorsi gli stessi residenti avevano tuttavia denunciato la situazione di degrado ed abusivismo attorno alla fermata ferroviaria: baracche, immondizia e diverse aree verdi del Parco delle Valli diventate un rifugio per diversi nomadi. Nei mesi scorsi sono avvenute le operazioni di sgombero e pulizia della zona.

Ecco le informazioni sugli orari - provvisori - delle partenze e degli arrivi

Ad inaugurare il rinato impianto sarà il Regionale 20300 che partirà alle 6.15 dalla Stazione di val D’Ala e raggiungere per le 6.23 Roma Tiburtina. Un totale di 12 corse giornaliere: sei in direzione e provenienti da Roma Tiburtina. All’interno della fermata val D'Ala si fermeranno i convogli della linea FL2 Roma- Tivoli/ Avezzano.

Il secondo treno direzione Tivoli è previsto alle 9.12, poi alle 13.30, alle 15.07, 17.07 e l’ultima corsa - sempre direzione Tivoli/ Avezzano alle 20.02. Nel percorso inverso, invece, il primo treno proveniente da Tivoli/Avezzano arriverà alle 8.37, poi alle 12.21, 14.35, 15.13, 16.22, 19.25 e 21.59. «Insieme al Dipartimento Mobilità stiamo attuando tutta una serie di misure volte ad implementare la fruibilità della Stazione Ferroviaria di Val D’Ala», ha commentato al Messaggero l’assessore ai Lavori Pubblici per il Municipio III, Matteo Pietrosante. Oltre all’apertura di domani della fermata nei pressi della stazione «sono stati attestati nuovi capolinea delle linee Atac»: 83 ( Valsabbia - Partigiani), 336 ( Val D’Ala- Quarrata) e 311 ( Valsabbia- Rebibbia) con l’intento di «favorire lo scambio interzonale tra i bus e il treno e favorire quindi l’accessibilità alla stazione. Sono in corso - conclude Pietrosante - i lavori per la cicolvia della Valli e la riqualificazione degli accessi alla stazione per poter riconnetterla alla rete ciclabile locale».