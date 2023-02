Roma, a Montesacro coriandoli, sfilate e giochi medievali per festeggiare il Carnevale: ecco gli appuntamenti

Qualcuno è pronto per festeggiare già dallo scorso mese. Diversi genitori sono, invece, alle prese con la corsa all’ultimo acquisto di vestiti, maschere e coriandoli. La settimana di Carnevale vede diverse strade della Capitale e di altre città italiane pronte ad accogliere colori, divertimento e sfilate.

A Montesacro, l’amministrazione municipale ha organizzato, sostenuto e patrocinato tre eventi. Per tutti: grandi e piccini. Si inizia sabato, 18 ( Febbraio, ndr), dalle 10 alle 13, il “Carnevale Medievale” organizzato dalla libreria “Storie in Mongolfiera” - in piazza Belotti, 4, tra val Melaina e via Monte Cervialto - in collaborazione con l’Associazione “La Cresceria”: truccabimbi, giochi medievali, tiro alla fune, sfilata delle maschere che attraverserà i portici di via Monte Cervialto fino a Piazza Vimercati. Sempre nella giornata di sabato, a partire dalle 15, il Comitato “I Portici di Monte Cervialto” ripercorrerà i racconti del pirata “Capitan Calamaio e della sua fedele ciurma”. L’appuntamento presso l’Area dei Portici, in via Monte Cervialto, 142. Per concludere, domenica 19, musicisti, trampolieri e numeri circensi di grande contenuto tecnico della Compagnia Endaxi, in Piazza Sempione, dalle ore 17. Tutti gli eventi sono gratuiti.

“Saranno due giornate all’insegna della festa e dell’allegria”, ha commentato l’assessore alla Cultura per il Municipio III, Luca Blasi che ha aggiunto ( sorridendo, ndr) “con un “regola” ben precisa: tutti pronti per scendere in piazza, mascherati. E soprattutto per divertirsi.”