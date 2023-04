Roma, alfieri e cavalli in Piazza Sempione. Arriva “Scacco Matto”, il primo torneo libero di scacchi

Sedici pezzi da muovere con estrema accuratezza - in orizzontale, diagonale e verticale - ed una scacchiera formata da 64 caselle ( bianche e nere, ndr). Per alcuni è considerato un semplice passatempo, per altri, invece, è il gioco per eccellenza. Gli scacchi da sempre appassionano intere generazioni di grandi e piccini. In alcuni paesi, addirittura, sono stati introdotti come materia obbligatoria nelle scuole e - stando a quanto confermato più volte dalla scienza - il gioco degli scacchi produce benefici alla mente e migliora la capacità di attenzione.

"Scacco Matto"

Pedoni, cavalli, alfieri, torri, re, regina e scacchiere saranno presenti domenica 16 ( Aprile, ndr) - a partire dalle 15 - in Piazza Sempione con “Scacco Matto”, il primo torneo di scacchi - libero e gratuito - voluto fortemente dall’amministrazione municipale in collaborazione con l’Associazione Scacchistica Dilettantistica “Steinitz” Roma.

“L’Onu - ha commentato in una nota al Messaggero, Nastassja Habdank, Consigliera del Municipio III e Presidente della Commissione Cultura - annovera il gioco degli scacchi tra le attività in grado di “cambiare le prospettive, i pregiudizi e i comportamenti, nonché di inspirare le persone, abbattere le barriere razziali e politiche, combattere la discriminazione, stemperare i conflitti e, di conseguenza, contribuire a promuovere l'educazione, lo sviluppo sostenibile, la cooperazione, la sostenibilità, l'inclusione e la salute ad ogni livello, locale, regionale e internazionale». Abbiamo fatto nostra questa visione e abbiamo voluto organizzare, un torneo di scacchi libero e gratuito aperto a scacchiste e scacchisti di tutte le età. Per chi non vorrà gareggiare, ci saranno altri tavoli a disposizione, e chiunque passerà potrà sedersi e cominciare a giocare.”

Per poter partecipare, è possibile iscriversi al sito: https://vesus.org/tournaments/scacco-matto/.

“Un torneo che rientra tra le attività pianificate dal Municipio per celebrare il centenario di Città Giardino. E’ il primo e desideriamo organizzarne altri. L’intento - conclude Habdank - è di portare gli scacchi nei nostri parchi e nelle piazze del nostro territorio.”