Roma, emergenza rifiuti. I consiglieri di Iv: «Termovalorizzatore è l’unica soluzione possibile»

Rifiuti in ogni angolo della Capitale. Tornare alla normalità è davvero faticoso. In alcuni quartieri la situazione risulta complessa da risolvere. “Non è solamente colpa delle feste - spiega una anziana residente di via Monte Massico - l’immondizia c’è sempre stata.” Televisori abbandonati, rifiuti gettati a terra, molti accumulati nel corso delle vacanze natalizie. Alcuni quartieri sono diventati delle discariche a cielo aperto. “I cinghiali invadono le nostre strade - racconta ancora l’anziana donna - perché c’è troppa immondizia. Arrivano qui e cercano da mangiare. Bisogna intervenire assolutamente. E’ diventata una situazione davvero grave ed insostenibile.”

Nel Municipio III la raccolta dei rifiuti resta ancora drammatica. Rifiuti che strabordano dai cestini ed inghiottiscono i marciapiedi, quasi ad ostacolare il passaggio pedonale. Colle Salario e Fidene, dove il problema rifiuti si abbina all’emergenza cinghiali. DIverse famiglie di ungulati intente a scorrazzare in mezzo alla sporcizia scatenando l’ira e la preoccupazione ( legittima) degli abitanti. Immondizia che si accumula anche per le strade di via Val D’Ala ( dove è stato approvato un piano di pulizie straordinarie non ancora messo in pratica, ndr) ed alcune strade interne della zona Talenti. Da via Isidoro del Lungo, a via Grazia Deledda a via Jacopone da Todi e le strade di via Francesco D’Ovidio e via Emilio Praga stracolme di spazzatura. “In questo quadrante - sostiene un cittadino - sembra di vivere in un villaggio del sud est asiatico.” La responsabilità non è solo del Comune, - tuona un altro giovane abitante del quartiere mentre passeggia con il suo cane - ma anche dei cittadini poco attenti e molto superficiali.”

Stessa fotografia desolante anche a Settebagni, dove una quarantina di cittadini ha chiesto ed ottenuto il rimborso della Tassa sui Rifiuti, pagata nel biennio 2017 e 2018. La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio ha effettivamente riscontrato un disservizio da parte del Comune capitolino nella raccolta dei rifiuti. E così, entro i prossimi quattro mesi, dovrà restituire l’80 % della Tari per una somma di oltre 20 mila euro.

"Il caso dei cittadini di Settebagni, cui sarà rimborsato l'80% della Tari pagata nel biennio 2017-2018, a causa della mancata raccolta e dei disservizi Ama, è emblematico di una situazione che ha superato ormai i livelli di guardia”, dichiarano in una nota i i consiglieri capitolini (Iv), Valerio Casini e Francesca Leoncini. E aggiungono: “Bisogna puntare sulla realizzazione del termovalorizzatore, la tipologia di impianto più diffusa in Europa per integrare il riciclo con lo smaltimento della parte di rifiuti non riutilizzabile. IL termovalorizzatore rappresenta l'unica soluzione possibile per superare questa emergenza senza fine e per restituire ai romani una città pulita e decorosa".

“A Settebagni, come a Bufalotta-Cinquina, - sostiene Marta Marziali, consigliera (Iv) nel Municipio III - c’è stato il 'porta a porta' fino al 2021. Una sperimentazione evidentemente poco riuscita e comunque una misura insufficiente, che non ha evitato gravi ritardi nella raccolta, problemi di igiene ed evidenti disagi per i residenti. Non è più tollerabile una situazione in cui i cittadini pagano tariffe altissime per avere servizi inadeguati o addirittura inesistenti.”

Tra le soluzioni adottate per arginare il fenomeno rifiuti, le fototrappole sono risultate uno strumento efficace per rilevare i responsabili dello sversamento illecito dei rifiuti sul territorio. Il bando per la loro installazione è scaduto lo scorso Luglio e, ad oggi, ( ancora) non risulta rinnovato.