Rifiuti al Tufello, divani abbandonati. «Siamo quotidianamente sommersi»

Due discariche di rifiuti sono state segnalate in via Monte Senario e in via Apuleio, a Roma. In via Monte Senario si denuncia la presenza di due divani enormi (uno di colore bianco, l’altro di colore marrone). “Io credo che se si compra un salotto nuovo, quello vecchio può essere ritirato dal venditore o portato in discarica oppure si può chiamare un ente di riferimento per il ritiro. La pubblica strada non è una discarica. Qui ormai siamo abituati a tutto questo. Ma l’abitudine non può diventare una consuetudine” commenta un residente della zona.

Invece in via Apuleio i cassonetti della raccolta differenziata straripano e sono pieni zeppi di buste con all’interno ogni tipo di rifiuto dall’indifferenziato all’organico. “Il nostro calvario è iniziato nel 2022 quando sono state eliminate diverse postazioni da via Apuleio (quartiere Balduina) e posizionate proprio sotto il nostro palazzo. Da allora non viviamo più, siamo quotidianamente sommersi dai rifiuti.

In estate dobbiamo vivere con le finestre chiuse e non possiamo più utilizzare il terrazzo né per mangiare la sera né per stendere i panni, usciti dal portone di casa sembra di vivere in una discarica con odori nauseabondi. Durante l’estate, tutto diventa più difficile perché il tutto attira animali, infatti abbiamo avvistato topi, insetti, uccelli e cinghiali. Il problema è che le postazioni sono troppo poche e nella nostra conferiscono oltre 30 palazzi di via Apuleio e vie limitrofe, oltre alle attività commerciali. In questi anni abbiamo documentato tutto con foto e video inviato il tutto alle autorità competenti ma la situazione sembra rimanere uguale”.