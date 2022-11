Prevenzione oncologica: a Montesacro e Primavalle tornano gli screening gratuiti: il programma delle visite

Due anni intensi di pandemia hanno causato una brusca frenata per gli screening oncologici. Ritardi nelle diagnosi hanno portato alla scoperta di neoplasie, ma in fase già avanzata. Prima si arriva ad una diagnosi certa, maggiori sono le probabilità di cura e di vita. Gli screening oncologici, da sempre, rappresentano un strumento fondamentale per intercettare le malattie e intervenire tempestivamente.

Il 5 e il 19 Novembre per i residenti della Asl Roma 1 sono previsti screening oncologici gratuiti. L’accesso è libero e si comincia domani, a partire dalle 9 fino alle 18.00 a Primavalle, nel parcheggio del mercato. L’altro appuntamento è previsto per la giornata di sabato 19 (Novembre, ndr), presso la Stazione di Settebagni con lo stesso orario ( 9-18). L’obiettivo è di individuare precocemente alcuni tumori molto diffusi e provvedere alle immediate cure. I test, effettuati senza alcuna prescrizione e in sicurezza, sono la mammografia, per il tumore al seno ( per le donne, fascia di età dai 50 ai 74 anni); l’Hpv- test ( sempre per le donne, dai 25 ai 64 anni) e la ricerca del sangue occulto nelle feci, per la diagnosi del tumore al colon retto (per uomini e donne dai 50 ai 74 anni). Per quest’ultimo esame, in caso di positività, è possibile essere inseriti all’interno di una lista d'attesa, per effettuare indagini approfondite, in tempi brevi.

«E’ fondamentale intervenire in un territorio dove i presidi sanitari sono scarsi - afferma Marta Marziali, Consigliera del Municipio III e medico specialistica in Cardiologia. La Asl - ha proseguito - ha deciso di inserire il programma di screening nei quartieri più “periferici” proprio per le difficoltà incontrate dai cittadini nell’accedere ai servizi sanitari».

«Stiamo lavorando - ha concluso Marziali - affinché ci sia la possibilità di aprire nuovi presidi territoriali sanitari che vadano a risolvere questa carenza nei quadranti esterni e cercare di rendere accessibili a tutti cittadini, i servizi sanitari, senza dover effettuare grossi spostamenti. I camper degli screening, nei quartieri esclusi dalla sanità territoriale sono un grande segnale di collaborazione da parte della Asl Roma 1».

Per partecipare all’evento e ulteriori informazioni, è possibile telefonare al Numero Verde: 800-536693, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00. Oppure è possibile inviare una email all’indirizzo: uocpomas@aslroma1.it