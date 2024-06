Un uomo, musicista di 32 anni, è stato trovato morto in un garage in piazza Primoli a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia allertata, intorno alle 11.30, dal proprietario del garage che veniva affittato per fare prove musicali. Sul corpo del 32enne non sono stati trovati segni di violenza e l'ipotesi è che sia morto per cause naturali. Saranno svolti comunque gli accertamenti per stabilire i motivi del decesso.

