Roma, da domani la tre giorni di “Montesacro, storia e ricordi tra ponti, piazza e giardini”

Un’avventura sociale - oltre che educativa - volta a conoscere e valorizzare il territorio di Montesacro. E mettere in contatto generazioni differenti: storie di donne, uomini e ragazzi che sono nati e cresciuti all’interno di un quartiere, prossimo a spegnere la centesima candelina. E’ il tema che ruota attorno all’iniziativa: “Montesacro, storia e ricordi tra ponti, piazza e giardini, prevista per domani ( martedì, ndr) e nelle giornate del 28 e 30 ( Dicembre, ndr). Tre giornate di visite guidate e gratuite alla scoperta di Città Giardino, Ponte Nomentano, Piazza Sempione, ponte Tazio ed il Mausoleo di Menenio Agrippa. L’iniziativa è stata promossa dalla Cooperativa Sociale A.L.I.C.E, risultata vincitrice del bando di concorso “Iniziative culturali volte alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e archeologico del territorio del Municipio Roma III Montesacro.” “L’intento dell’evento - spiega Gabriella Pallotta, responsabile della Cooperativa Sociale ed ex insegnante - è far conoscere il territorio in maniera articolata. La storia artistica e archeologica degli angoli “nascosti” di Montesacro. Una passeggiata, un confronto tra le culture di oggi con quelle di ieri.”

Uno scambio intergenerazionale che andrà a coinvolgere i ragazzi degli istituti di Montesacro e i centri anziani del territorio. “La Cooperativa A.L.I.C.E - sottolinea ancora Gabriella Pallotta - è attiva dal 1987 ed è impegnata da sempre nel settore culturale, educativo e della didattica. Abbiamo avuto diverse esperienze simili: visite guidate, laboratori didattici, ed itinerari culturali in tutta Italia, finalizzati alla promozione della storia, della cultura e dell’ambiente del territorio.”

Il primo appuntamento, quello di domani, in Piazza Sempione, davanti alla sede del Municipio III, alle ore 9, dove la seconda media di un istituto di viale Adriatico, partirà, accompagnata da una guida artistica, alla scoperta di luoghi simboli di Montesacro. Partenza, quindi, in Piazza Sempione. Successivamente si arriverà a visitare il Mausoleo di Menenio Agrippa, Ponte Nomentano, il Monumento di Simon Bolivar ed infine Ponte Tazio. I ragazzi ritorneranno nelle aule dell’Istituto dove incontreranno e si confronteranno con i loro nonni e le altre persone anziane del quartiere. A seguire è prevista la proiezione della pellicola:” Ladri di Biciclette”, il capolavoro del 1948 di Vittorio De Sica, girato tra i palazzi di Valmelaina, tra via Gran Paradiso e via Scarpanto. Racconti e aneddoti di vita con leggende e curiosità che uniscono nonni e nipoti. Per le altre due date ( 28 e 30, ndr) sono in programma attività rivolte a tutti i cittadini che vorranno conoscere il quartiere.

Nonni e nipoti: un sodalizio unico. E’ scritto nel nostro ordinamento: l’articolo 317 bis del Codice civile ( comma 1, ndr) afferma che “gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.” L’importanza della figura dei nonni è fondamentale perché contribuisce alla cresciti dei nipoti e arricchisce il bagaglio culturale dei giovanissimi. Lo scambio intergenerazionale rafforza i legami tra età diverse e favorisce la costituzione di valori che mantengono la nostra società ben unita.