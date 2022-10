Roma, a Montesacro apre uno sportello psicologico per adolescenti. «Lotta a bullismo e depressione»

Un team di esperti: educatori e psicologici, pronti ad accogliere, ascoltare e incoraggiare i giovani adolescenti. Lo sportello di supporto psicologico ora è realtà. Dopo il Centro di aggregazione giovanile “Muncraft” di via Sergio Tofano 90, a Vigne Nuove e il Centro antiviolenza di Via Titano 3, - inaugurato nel Marzo del 2018 - sempre all’interno del quartiere Montesacro, è attivo, a partire da ieri (lunedì, ndr), un nuovo servizio nelle aule Studio Regeni di Piazza Sempione, 15. Si tratta di uno spazio di consulenza gratuita rivolto ai giovani, per aiutarli ad affrontare quella che a tutti gli effetti è considerata una emergenza sociale: il disagio giovanile.

«La richiesta - spiega Francesca Mammarella, psicologa psicoterapeuta, socia nella Cooperativa “Rifornimento in volo” e responsabile del progetto “Muncraft”( gestito in ATI con la cooperativa Antropos) - nasce dalle richieste di aiuto delle famiglie del quartiere e dagli istituti comprensivi, per sostenere i ragazzi nel corso della loro adolescenza, nei momenti cruciali, come ad esempio il passaggio, la transizione dalla scuola media a quella scuola superiore». «La volontà del Municipio III - continua Francesca Mammarella - è quella di mettere in pratica una comunità educante per abbattere le forme di disagio giovanile dei ragazzi, attraverso la costituzione di punti di ascolto dislocati sul territorio urbano». L’obiettivo è la promozione del benessere psico-sociale degli adolescenti e pre-adolescenti. I banchi di scuola sono il luogo per eccellenza dove il disagio viene intercettato. E può comportare fenomeni di bullismo e cyber bullismo. Il punto di ascolto vuole, quindi, prevenire tutte quelle situazioni di rischio psicologico e favorire l’inclusione e l’integrazione nelle scuole e nella quotidianità. Oltre a potenziare le abilità comunicative tra genitori e figli. Ansia, stress, isolamento e una costante incertezza per il futuro hanno accentuato fortemente una problematica già esistente. La drastica ed improvvisa rottura dei rapporti sociali dovuta all’impennata dei contagi da Covid-19 e il conseguente lockdown hanno comportato situazioni perentorie e spesso impossibili da gestire. Isolamento, timore di un possibile contagio e la scuola “a distanza” hanno avuto un notevole impatto sulla salute mentale degli adolescenti. Con episodi di depressione, tentati suicidi, atti di autolesionismo e quella terribile sensazione di sentirsi prigionieri in un tunnel, senza trovare una via d’uscita. Nel Muncipio III sono già attivi i servizi di consulenza legale, sostegno alla genitorialità e tutela delle donne e minori. Ora si è aggiunto anche il servizio dedicato ai giovanissimi. Lo sportello sarà attivo, inizialmente, per due giorni alla settimana.

Il martedì, dalle ore 15 alle ore 17 e il venerdì, a partire dalle ore 14 con termine alle ore 16. I consulti sono totalmente gratuiti e per prenotare è sufficiente mandare una email all’indirizzo: sportelloascolto.mun03@gmail.com. Le richieste sono già partite e molta soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne: «Abbiamo scelto una succursale proprio qui, in Piazza Sempione perché c’è una buona frequentazione dei giovani che ogni giorno vengono a studiare e a leggere. C’è la necessità di dare occasione, attenzione, spazio e ascolto agli adolescenti e preadolescenti. E questo - conclude Marchionne - è possibile solo con la creazione di luoghi d’incontro, servizi, centri di aggregazione e presa in carico dei giovani».