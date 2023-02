Roma, nel Municipio III arriva “Rome For Baby: un sostegno ai neo-genitori e una gift card per i bambini in tenera età

La storia della mamma che ha perso suo figlio - lo scorso 8 Gennaio all’Ospedale Pertini - dopo sole 72 ore di vita ha sconvolto tutti. La donna stava allattando - nel letto del nosocomio romano - il piccolo Carlo Mattia quando, stremata dalla stanchezza del lungo travaglio, si è addormentata soffocando, involontariamente, il neonato. La mamma, spossata e sotto stress, aveva chiesto di portare il piccolo nella nursery, ma la richiesta le sarebbe stata negata per carenza di personale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ad oggi a carico di ignoti. Bisognerà attendere l’esito dell’autopsia sul corpo del piccolo Carlo Mattia e verificare se effettivamente sia morto schiacciato dalla donna oppure se ci sono altre cause.

Una vicenda davvero devastante che ha infiammato il dibattito circa l’assistenza fornita alle donne nel corso della gravidanza ( e post parto, ndr) e quelli che rappresentano i segnali precoci di depressione e baby blues. Le storie che giungono dalle corsie di diversi ospedali italiani raccontano volti di donne prostrate e terrorizzate da quel senso di isolamento nei giorni successivi al parto.

Supportare socialmente e psicologicamente i neo- genitori nei primi mesi di vita è fondamentale per la crescita del bimbo e per il benessere della mamma. Il progetto “Rome For Baby” - voluto dall’assessorato alle Politiche sociale in collaborazione con Farmacap - vuole pertanto accompagnare le famiglie anche sotto un punto di vista psicologico e sociale. In alcune farmacie comunali del territorio capitolino - sedi dei presidi del circuiti Farmacap - sarà possibile usufruire di alcuni servizi come: la consulenza psicologica ed informazione per accompagnare la mamma nella cura del bambino. Sono attesi anche interventi di sostegno alla genitorialità e consulenza antisdas ( Sindrome della morte improvvisa della lattante). E’ previsto, inoltre, la distribuzione di una card del valore di 40 euro ( 80 per le famiglie in condizioni di fragilità, ndr) per l’acquisto di prodotti alimentari e per l’igiene del bimbo. Un pacchetto di servizi è già attivo nel Municipio III e disponibile presso la farmacia di via Dina Galli, 7 ( uno dei presidi comunali Farmacap, ndr). Lo sportello al cittadino è attivo con orario dalle 8.30 alle 19.00.

E nella giornata di ieri, Piazza Sempione ha votato, all’unanimità, due atti - presentati dalla Consigliera ( Iv), Marta Marziali e approvati anche nell’aula comunale - con i quali si annuncia l’allargamento dei servizi dedicati alla donna ( in gravidanza e post partum, ndr ) presso la Casa dei diritti e delle Differenze, in via Rovetta. Nel progetto sono previsti strumenti di assistenza di ascolto, counseling e gruppo di mutuo - aiuto per la gestazione, ad oggi ancora inesistenti.

“Due atti che parlano di accompagnamento al nascere e che sono un impegno da parte di questa amministrazione nei confronti delle famiglie dei nuovi nati. In uno ci impegniamo a diffondere i servizi già in essere offerti da Farmacap nell’altro a costruire dei servizi analoghi nella Casa dei Diritti e delle differenze di via Rovetta , a Talenti, in modo da coprire l’intero territorio. Le famiglie, le donne in particolare, hanno bisogno di una nuova attenzione”, ha commentato la Consigliera ( Iv), nel Municipio III, Marta Marziali.