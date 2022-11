Roma, a Montesacro raccolta di coperte e sacchi a pelo per i senzatetto

Nei Muncipi II e III e nella sede della Croce Rossa Italiana è partita una grande catena di solidarietà per agirnare il fenomeno dell'isolamento e per l'emergenza freddo, per le persone senza fissa dimora del territorio e per tutte quelle famiglie che versano in condizione economiche difficili.

A partire da oggi e fino alle 13, nel Munciipio III, in Piazza Sempione, nel Municipio II Mercato Trieste, in via Chiana 109-119, ( sempre fino alle 13) e nella sede della Croce Rossa Italiana, in via Monte Berico, 5, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, sarà possibile donare coperte e sacchi a pelo, nuovi oppure in ottime condizioni purchè lavati e messi sotto vuoto ( oppure inseriti all'interno di involucri di plastica). La gara di solidarietà si svolge nell'ambito del bando Comunità solidali 2020 della Regione Lazio. Una grande sinergia con i Municipi II e III e con i volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropoitana di Roma Capitale.

Per informazioni in merito alla donazione è possibile scrivere a: magazzino.abiti@criroma2-3-it