Roma a Montesacro il piano delle potature: 1500 alberi tagliati e sostituiti. Il minisindaco: «Troppi rumori? Io penso alla sicurezza»

Sono ripresi, a partire dalla scorsa settimana e con l'inizio della nuova stagione, i lavori di potatura all'interno del Minicipio III a Montesacro. Cura e piano di abbattimento per 1512 piante. Operai e motoseghe sono entrati in azione, nelle precedenti domeniche nelle strade di Viale Adriatico (ancora da completare), Via Cavaliere, Via Carnaro, Via delle Isole Curzolane (al Tufello). Per circa 40 alberi - tra via Val D'Ala, via Val D'Aosta, Viale Jonio,Via Monte Massico, Via Nomentana, Parco Bolivar e Parco delle Valli - non è stato possibile procedere con le potature, ma è stato necessario effettuare interventi di abbattimento. Per ogni albero tagliato si procederà con una (ri)piantumazione. Nel programma delle opere di potatura del territorio, sono attesi ulteriori interventi, a cominciare dalla seconda settimana di Novembre, in via di Casal Boccone, Viale Gargano, Piazza Monte Baldo, Via Romagnoli e via Luigi Capuana e i Pini di via Nomentana.

«Non viviamo in un bosco, gli alberi in città vanno potati», afferma Paolo Marchionne, presidente del III Municipio. Non sono mancate le polemiche da parte dei residenti del quartiere, a causa dei rumori prodotti dalle attività svolte all'aperto ( nelle ore diurne) e dalle apparecchiature poste vicino i centri abitati. L'importante è che i lavori vengano portati a termine. Le nostre strade - conclude Marchionne - devono essere sicure».