Roma, Montesacro festeggia 100 anni: al Parco Ponte Nomentano arrivano Giancane e Il Muro del Canto

I festeggiamenti del Centenario di Città Giardino sono iniziati lo scorso aprile. Presso l’Urban Center del Municipio III, in Piazza Sempione, una mostra documentaria (con planimetrie delle aree verdi, immagini in bianco e nero e piccoli testi, ndr), ha raccontato la nascita di Città Giardino Aniene: il progetto urbanistico messo a punto, nel 1919, dall’architetto ed ingegnere, Gustavo Giovannoni, che prevedeva la nascita di un nuovo quartiere sullo stile delle “ Garden Cities”. E non solo: nella bozza anche la creazione di un parco pubblico, del Ponte Tazio e nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi. Le celebrazioni sono proseguite, anche nel mese di maggio, con la presentazione di un logo speciale dedicato ai 100 anni, insieme agli studenti e docenti dell’Iss Bramante. Ma gli eventi non finiscono qui.

Domani, sabato 21 ( ottobre), il Municipio III, in collaborazione con Radio Sonica e il contributo di Zetema Progetto Cultura, ha organizzato una festa a Parco Ponte Nomentano. Dalle 12, attività per i più piccoli, street food e l’arrivo di tanti artisti pronti a raccontare aneddoti e storie di un quartiere dove hanno vissuto Ennio Flaiano, Ugo Forno e Rino Gaetano.

Dalle 19, musica dal vicino con Giancane, il cantautore che firma le musiche delle serie di Zerocalcare, il gruppo “Il Muro del Canto", Daniele De Gregori, Setak, altri musicisti e band.

«Un momento di comunità di un percorso che abbiamo costruito sui 100 anni di Città Giardino: un quartiere che è al centro di grandi trasformazioni, positive e talvolta negative, ma che vanno governate partendo però dall’idea che la cultura, la musica e le piazze piene pedonali sono uno degli strumenti che ci permetterà di vivere una parte di Montesacro in maniera più sicura e alla portata di tutti», dichiara a "Il Messaggero" l'Assessore alla Cultura per il Municipio III, Luca Blasi. «Un quartiere che fa della comunità il suo perno fondamentale per lo sviluppo. Montesacro rappresenta una esperienza di comunità, felice, allegra, partecipe e con un profilo culturale alto», ha concluso.