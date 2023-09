Roma, a Montesacro arriva l’iniziativa: «L’estate vive nei tuoi occhi», una giornata dedicata alla prevenzione dei problemi alla vista

Anche quest’anno l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ( Uici) del Lazio ha aderito all’iniziativa di prevenzione finanziata e promossa da Iapb Italia Onlus per la prevenzione alla cecità e altre malattie degli occhi. Disturbi che interessano una buona percentuale della popolazione - tra adulti e bambini - e che possono essere identificati e trattati nel modo corretto attraverso screening, visiti, esami ed interventi specialistici. Anche il periodo estivo può, per certi versi, comportare danni alla propria vista e per tale motivo sono stati allestiti in diverse sedi territoriali del Lazio degli stand dove saranno presenti ortottisti per uno screening visivo gratuito per tutti.

L’iniziativa «L’estate nei tuoi occhi, la prevenzione non va in vacanza», approderà anche nel territorio di Montesacro. La giornata di prevenzione è stata promossa dal Municipio III in collaborazione con l’Uici e Iapb Italia. Domani, sabato 2 settembre, a partire dalle 10 e fino alle 18 sarà possibile eseguire una visita oculistica gratuita presso il centro anziani “Sandro Pertini”, in via Dina Galli, 8. Ingresso libero.