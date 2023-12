Roma, Montesacro si tinge di solidarietà: alla Casa dei Diritti e delle Differenze arriva la raccolta straordinaria giocattoli e alimenti per la famiglie in difficoltà

Un aiuto concreto per le famiglie più fragili: da ieri (giovedì 30 novembre) e fino al 5 ( dicembre, ndr) si terrà nella Capitale una raccolta straordinaria di giocattoli, alimenti e prodotti per l’igiene e per la prima infanzia. L’iniziativa si svolgerà presso la Casa dei Diritti e delle Differenze in via Girolamo Rovetta, dalle 9 alle 17. L’evento è organizzato dall’Associazione Salvamamme e gode del patrocinio del Municipio III.

A partire da oggi e fino a mercoledì 23 (dicembre) presso il supermercato Coop, in via Amalia Bettini, 506, in zona Serpentara, è prevista un'altra raccolta solidale “Donare può essere il più bello dei giochi”. Nel supermercato infatti si potranno regalare vestiti e giocattoli usati per bambini da destinare alle case famiglie e associazioni individuate nel territorio del Municipio III. La raccolta si divide in due fasi: dall'1 al 10 dicembre 2023 si potranno donare vestiti usati (puliti e imbustati) per bambini da 0-12 anni e dall'11 al 20 dicembre 2023 giocattoli usati, ma in buono stato.