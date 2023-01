Messina Denaro, le reazioni degli esponenti istituzionali del Municipio III. Marchionne: «Evento storico che rende giustizia a vittime innocenti mafia»

“C’è grande soddisfazione perché è un grande evento storico che ricorderanno in tanti - ha commentato il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, raggiunto telefonicamente - e che rende giustizia a tante vittime innocenti della mafia. E alla magistratura, alle forze dell’ordine e semplici cittadini che - con impegno quotidiano - lavorano per combattere la criminalità organizzata.”

La notizia è arrivata poco dopo le 9.30 di questa mattina. Un’altra grande giornata storica per il nostro paese: dopo trent’anni, il super latitante e capomafia di Castelvetrano - provincia di Trapani - Matteo Messina Denaro, è stato catturato. Trent’anni esatti dopo l’operazione Belva che portò all’arresto del boss di Cosa Nostra, Salvatore Riina.

“Sono Matteo Messina Denaro”, sono state le sue prime parole ai carabinieri del Ros che lo hanno tratto in arresto nella clinica palermitana - quadrante nord del capoluogo siciliano - dove il boss si era recato per effettuare un tampone e sottoporsi, successivamente, a cure oncologiche - mirate - a seguito di un tumore al colon. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto, Paolo Guido. Le prime immagini di Messina Denaro lo ritraggono con il cappellino di lana bianco, occhiali scuri e tenuto sotto braccio dai militari mentre sale a bordo di un furgone nero. Gli uomini del Ros lo hanno braccato all’interno della clinica. Il boss si era presentato all'interno della struttura, poco dopo le 8, con documento e falsa identità ( Andrea Bonafede, ndr). Dopo un breve tentativo di fuga è stato fermato dagli uomini dei Ros e non ha opposto resistenza.

Con lui, viene arrestato il suo fiancheggiatore: Giovanni Lupino. Stamani subito dopo il blitz dei militari dei Ros, coordinato dalla Procura, è arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Insieme al sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, hanno osservato un minuto di silenzio davanti alla stele di Capaci dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Subito dopo è salita in procura ed ha partecipato al vertice coordinato dal procuratore capo, Maurizio de Lucia. “E’ una giornata storica - ha commentato la presidente Meloni - un giorno di festa per le persone per bene, per le famiglie delle vittime della mafia, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano.”

Soddisfazione è stata espressa tra i diversi esponenti del Municipio III. “Questa mattina - ha dichiarato Dario Quattromani, consigliere (M5s) del Municipio - ho appreso dell’arresto di Matteo Messina Denaro mentre attendevo l’inizio del Consiglio municipale, convocato per iniziare la sessione di bilancio. Ho subito richiamato alla memoria gli arresti passati, fra gli altri, di Provenzano e di Riina, e quindi un lungo e addolorato pensiero è andato ai 30 anni che sono passati dal biennio stragista di stampo mafioso del 1992/1993.” “L’arresto odierno di Matteo Messina Denaro, avvenuto mentre si trovava in una clinica palermitana come un qualsiasi cittadino, segna un importante colpo alla mafia: non è invisibile, se noi lo vogliamo!”, ha aggiunto. “Adesso più che mai serve da parte dello Stato un impegno continuativo, ancora più forte e deciso di prima, contro il crimine organizzato e la corruzione: nessun luogo può essere considerato completamente al sicuro, e per questo lo Stato non si deve privare degli importanti strumenti che hanno permesso la cattura di super latitanti in questi ultimi tre decenni, ma procedere senza tregua a migliorarli, per raggiungere un futuro più sereno per tutti noi”, ha concluso Quattromani.

Plauso anche da parte dei Consiglieri di Italia viva del Municipio III. “L’arresto di Messina Denaro - ha commentato Marta Marziali, Consigliera (Iv) del Municipio III - è una bellissima notizia per tutti gli italiani, ma in primis per i familiari delle tante vittime che finalmente vedono giustizia. Con Luciano Nobili, Francesca Leoncini e Valerio Casini, vogliamo ringraziare i carabinieri, i magistrati, il Ministro Piantedosi e chi ha contribuito. Quando lo Stato vince sulla mafia è festa per tutta l’Italia. Nel nostro Municipio sono presenti beni immobili sequestrati alla mafia che devono essere utilizzati per progetti per l’emancipazione delle donne vittime di violenza. Un messaggio di libertà e giustizia.”