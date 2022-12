Guzzi: «Io, Montesacro e quel liceo stravolto. Così è cambiata la mia città»

Marco Guzzi classe 1955 è nato a Roma, è un poeta e filosofo. Laureato in giurisprudenza e filosofia è il fondatore dei gruppi Darsi Pace, oltre ad essere stata una delle voci di Radio Rai. Roma è la sua città e non l’ha mai abbandonata, considera infatti una fortuna essere nato nella Capitale, infatti le riconosce l’incredibile patrimonio storico e culturale, un luogo speciale con un magnetismo del quale sente di avere bisogno, un’energia indispensabile per la sua creatività. Attualmente vive a Montesacro, un quartiere in cui si trova bene, lo ha definito una piccola realtà in cui ha tutto quello di cui ha bisogno. Se si guarda indietro i suoi pensieri vanno ai tempi del liceo, da ragazzo ha frequentato il Giulio Cesare nel quartiere Trieste, nel marzo 2022 è tornato nel luogo della sua formazione per tenere una conferenza e si è detto deluso. Ricordava un istituto connotato da legno e marmo mentre ora si presenta come un edificio prevalentemente composto da metallo e ferro, a distanza di anni ha trovato il liceo completamente stravolto -

«Una deturpazione inutile, che denota una grande mancanza d’amore, le pareti delle aule erano piene di biglietti attaccati, e i soffitti abbassati, una incuria verso l’istituto che è un segno dei tempi, purtroppo, e che rappresenta il degrado generale della scuola», queste le sue parole a riguardo. Segue poi una riflessione su Roma, la città eterna secondo il poeta a livello storico, culturale e politico starebbe vivendo uno dei periodi più bui della storia, tuttavia non si arrende e con i suoi gruppi Darsi Pace si augura di poter dare un suo contributo attivo per aiutare chi è in difficoltà, con l’obbiettivo di arrivare a un “risveglio”, «viviamo un momento di grande sofferenza e non se ne parla, le persone sono depresse e dovrebbero cercare appunto di darsi pace, attraverso delle vie concrete, delle relazioni con cui poter condividere dei punti di vista che attualmente sono soppressi: la ricerca spirituale, la ricerca culturale, le piccole cose che ci fanno stare bene». Siamo a Natale ed essendo Cristiano vivrà la Nascita di Cristo in maniera autentica in compagnia dei suoi cari ma anche con momenti di rinnovato silenzio infatti ha poi dichiarato. «Per me Natale è tutti i giorni o si crede o non si crede, la nascita o è eterna e continua nel tempo oppure è Babbo Natale».

I gruppi darsi pace si svolgono all’Università Salesiana di Roma e per ottenere tutte le informazioni basta andare sul sito www.darsipace.it.