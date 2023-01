Giovedì 26 Gennaio 2023, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 20:48

«Vi ammazzo a tutte e due». Mamma e figlia minacciate di morte al Parco Talenti. «Ho avuto paura, nessuno è intervenuto». Ad aggredire verbalmente la coppia un runner, dopo che era stato seguito dal cane di piccola taglia portato nello spazio verde dalla padrona.

Mamma e figlia minacciate di morte al Parco Talenti, cosa è successo

Sabato Maria porta il cane a fare una passeggiata. Di solito va nelle aree attrezzate per i cani, ma stavolta decide di portarla nello spazio verde vicino casa. «Mi sento più sicura nelle zone recintate», spiega la padrona. Ma quel giorno si era fatto tardi, così preferisce non allontanarsi troppo dalla sua abitazione. Decide per andare al Parco Talenti e lascia libera la cagnolina, anche se dovrebbe essere tenuta la guinzaglio perché non è in uno spazio adibito. Quando però l'animale segue un runner, la situazione precipita.

L'aggressione e la denuncia

L'uomo che fa jogging dà un calcio alla cagnolina, che finisce a metri di distanza. Maria scatta verso l'animale per soccorrerlo, e così fa anche la figlia. «Non ti permettere!», grida la minorenne. La madre si preoccupa e la costringe a sedersi su di una panchina. Lui le guarda e poi minaccia: «Vi ammazzo a coltellate». La padrona si blocca. «Sono rimasta sotto choc». Il runner se ne va e lei decide di andare dai carabinieri a sporgere denuncia.

Il parco e l'area cani

Esteso per circa 53 ettari, Parco Talenti prende il nome dal quartiere in cui si trova. È il più grande spazio verde del rione, superando il Parco della Cecchina e il Parco delle Mimose: come riportato sul sito del Comune di Roma. All'interno è inoltre presente un'area cani con percorso agility: equipaggiato con cerchio pneumo, sbarra a varie altezze, ponte alto, pedana basculante e slalom.