Roma, la giunta del Municipio III consegna a tre cittadine le chiavi dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata: è destinato al progetto di cohousing

Una seconda possibilità a chi nella vita ha vissuto sofferenze, dolori e ora merita di rinascere: dallo scorso dicembre un nuovo bene confiscato alla criminalità organizzata è stato assegnato al Municipio III. Si tratta di un appartamento di circa 90 mq nella zona della Bufalotta e destinato al progetto di coabitazione. E proprio nella giornata di ieri la giunta municipale ha consegnato ufficialmente le chiavi a tre donne in condizioni di fragilità, individuate dai Servizi Sociali in collaborazione con la Cooperativa Soc.Spesa contra Spem che, valutata la convivenza, le sosterranno nei prossimi due anni per un percorso di vita e di autonomie.

Nella giornata di oggi l’accoglienza delle tre ospiti ( una mamma con sua figlia e un’altra donna) alla presenza del Presidente del Municipio III Paolo Marchionne, l’Assessore capitolino al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zebi, l’Assessora alle Politiche Sociali Maria Romano, alla Presidente della Commissione Politiche Sociali Paola Cavalieri e all’Assessore alla Cultura Luca Blasi.

L’appartamento dove vivranno le tre donne è composto da un salone, due bagni, due camere da letto e una cucina. Un progetto di co-progettazione iniziato nel 2019 grazie al contributo di diverse cooperative, associazioni e Asl con l’intento di offrire un nuovo percorso di vita a chi ha vissuto in condizioni difficili: nel corso dei due anni le tre ospiti potranno trovare una nuova occupazione, un’abitazione e riuscire ad essere autonome grazie al supporto dei servizi sociali. L’obiettivo finale è di continuare a dare un’opportunità anche alle altre 20 persone che hanno chiesto di essere inserite all’interno del progetto. «Vedere la speranza negli occhi di queste persone e la fiducia nel loro futuro ci ha ripagati di tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi anni e ci dà la spinta per aiutare altre persone fragili e offrire loro la possibilità di ricominciare», ha commentato a “Il Messaggero - con voce commossa - l’Assessora alle Politiche Sociali Maria Romano.