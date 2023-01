Tennis, al via da oggi la finale del torneo giovanile Lemon Bowl

Tra gli eventi sportivi di questi primi giorni dell’anno, da non perdere per gli amanti del Tennis, la fase finale del Torneo giovanile Lemon Bowl che si tiene da oggi 2 gennaio fino al giorno dell’Epifania, presso i circolo Salaria Sport Village di Roma. Sono pronti i tabelloni principali delle categorie in gara under 10, 12 e 14 femminile e maschile che vedono unirsi agli atleti italiani, anche 24 giovani tennisti provenienti da 15 paesi esteri, che da oggi si giocano i trofeo. Il torneo internazionale, iniziato il 22 dicembre con le prequalificazioni e le qualificazioni, è andato crescendo sia di iscritti che di novità grazie al Team qualificato che organizza l’evento.

Il circolo sede principale della manifestazione dove si svolgeranno le finali, il Salaria Sport Village con il Team Manager Tato Pedà, quest’anno si è dotato del collegamento in streaming di 10 campi in terra rossa dove vengono disputate le partite delle tre categorie. Una novità importante che ha permesso un salto di qualità alla manifestazione e che è stata accolta con grande entusiasmo dai giovani tennisti e dalle loro famiglie che, collegandosi al link (Event | Track Tennis) possono seguire e rivedere i match anche non in presenza. Tale novità, inoltre, accompagnerà d’ora in poi i tanti tornei che durante l’anno verranno ospitati dal Salaria Sport Village che quest’anno si è aggiudicato il primo premio TPRA, per numero di iscritti, tra i circoli italiani ospitanti.

Al via quindi la fase finale della torneo giovanile che giorno per giorno sta documentando l’entusiasmo, la passione e la voglia di divertirsi dei partecipanti coinvolgendoli nei social istituzioni con foto, video e simpatiche interviste ai giovani atleti (Facebook, Instagram) che con passione e determinazione, sulle orme dei grandi del tennis come Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Martina Trevisan, hanno il sogno di crescere e spiccare il volo.