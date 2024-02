Roma, nasce la Digital Library di Montesacro: storie, aneddoti e ricordi del quartiere che festeggia il suo centenario

All’interno sono raccolte le memorie del quartiere: dal grande parco pubblico della Riserva Naturale dell’Aniene passando per Ponte Tazio e fino a piazza Sempione. Un grande archivio digitale che narra la storia di Montesacro ( come è accaduto lo scorso anno per il Tufello) e realizzato dall’associazione culturale Riverrun Hub con il contributo del Municipio III. La Digital Library verrà presentata domani, domenica ( 4 febbraio). L'appuntamento è alle 17 presso il centro “Insieme per fare”, sala teatro, in via Pelagosa, 3 a Conca d’Oro.

L’iniziativa è un lavoro di partecipazione attiva: i residenti hanno potuto inserire in maniera del tutto autonoma i documenti e ricordi del loro passato legato al territorio arricchendolo di nuovi elementi. La Digital Library arriva in occasione del centenario di Città Giardino ed è organizzata per diverse tematiche: dallo sport all’attivismo, alla vita quotidiana fino all’architettura.