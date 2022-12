Claudio Campiti, la ricostruzione degli omicidi nel bar di Roma: Sabina Sperandio uccisa per prima. Il piano: «Voleva ammazzare tutti»

«La prima ad essere colpita ed uccisa è stata Sabina Sperandio, poi Nicoletta Golisano». Nelle fasi successive Claudio Campiti ha ucciso ancora, ed è toccato a Nicoletta Silenzi. La ricostruzione degli omicidi di Fidene, è contenuta nel decreto di fermo della procura di Roma per triplice omicidio e triplice tentato omicidio a carico del 57enne di Ascrea. L'uomo, alla guida della sua Ford Ka, domenica mattina alle 9:30 circa è arrivato in via Colle Giberto dove si stava svolgendo la riunione condominiale del consorzio Valleverde. Mezz'ora prima era stato nel poligono di tiro a Tor di Quinto dove era iscritto e «ha chiesto espressamente una Glock calibro 45 che aveva già operato in passato» al poligono di tiro, ma «non si è visto sulla linea di tiro». È una testimonianza riportata nel decreto. Infatti Campiti non aveva intenzione di sparare a bersagli di carta.

Campiti e la sparatoria di Roma. L'avvocato dell'ex moglie: «Quando morì suo figlio non andò al funerale»

Cosa è successo

Quando è entrato nel Gazebo del bar Il Posto giusto e ha chiuso la porta, aveva la pistola, un secondo caricatore con 13 colpi, altre 155 cartucce, un coltello a serramanico e un pugnale da sub da 28 centimetri. Si è diretto «verso il tavolo in cui era seduto il consiglio di amministrazione e dopo aver proferito la frase "vi ammazzo tuti" immediatamente ha iniziato a sparare». Campiti sapeva farlo bene. «Trenta colpi sul bersaglio su 30 sparati» era il miglior risultato raggiunto nel poligono di tiro di Tor Vergata. Domenica mattina ha confermato la sua infallibilità sparando sei colpi mettendoli drammaticamente tutti a segno. Dopo le tre vittime, ha sparato ancora ferendo la presidente del consorzio Bruna Marelli e Fabiana De Angelis. «A quel punto Silvio Paganini si lanciava contro il Campiti nel tentativo di disarmarlo, ma questi girava il polso verso di lui e spara altri colpi, ferendolo al volto. Nonostante ciò Paganini riusciva a far cadere in terra il Campiti, per cui intervenivano altri presenti, riuscendo a bloccarlo e a disarmarlo».

Voleva ammazzare tutti

Fabiana De Angelis è stata colpita al collo con lesione a carotide e a una vertebra. Bruna Martelli è stata attinta all'emitorace desto e Silvio Paganini alla faccia da un proiettile che è entrato ed uscito. Secondo il Pm che ha firmato il decreto di fermo, Campiti «ha fatto ingresso nel dehor del bar con la precisa finalità di ammazzare i componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio Valleverde». Oltre alla premeditazione la procura contesta al 57enne anche l'aggravante dei futili motivi. Nel decreto di fermo sono spiegate anche l'acredine tra l'uomo e il Consorzio di cui faceva parte. Da 7 anni Claudio Campiti non pagava i contributi e aveva un decreto ingiuntivo per 1.700 euro. Lo ha detto agli inquirenti la presidente del Consorzio stesso rimasta ferita. La presidente ha raccontato anche di un secondo decreto ingiuntivo, anche questo rimasto non pagato. Lo si apprende dal decreto di fermo della procura capitolina.