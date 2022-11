Casal Monastero più green, piantumati 6 alberi nella scuola

Casal Monastero più “green”. Nella giornata Nazionale degli Alberi l'Istituto Comprensivo Via Poppea Sabina di via Ratto delle Sabine nel IV municipio, è rientrato nel piano nazionale del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri che in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’UNICEF ha promosso la messa a dimora di piante in mille scuole d’Italia (4 a Roma) per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree urbane degradate. L’obiettivo era focalizzare l’attenzione sull’importanza del “verde urbano”, attraverso il recupero di aree abbandonate con la creazione di piccole oasi verdi e lanciare il messaggio del rispetto degli spazi comuni e la consapevolezza dell’importanza delle funzioni che gli alberi regalano in città. Con la collaborazione del personale scolastico, degli studenti, e varie associazioni, si è potuto anche nella scuola di Casal Monastero mettere a dimora 6 piante (nelle 1000 località in tutta Italia se ne sono messe a dimora circa 5000) e e installare alcuni arredi (una panchina, un tavolino e una bacheca illustrativa del progetto), tutti realizzati dalle con legname proveniente da alberi morti, per cause naturali, all’interno delle Riserve Naturali dello Stato gestite dell’Arma dei Carabinieri.

«A Roma sono state 4 le scuole interessate dagli interventi di piantumazione, oltre quella di Castel Giubileo nel IV municipio, c’è quella di Ostia, una dentro il Parco di Monte Ciocci nel I municipio, e l’ultima a Monte Mario - dice il Colonnello Giuseppe Lopez comandante del gruppo forestale dei Carabinieri di Roma - nelle altre ne abbiamo piantonata una nella scuola di Casal Monastero, sei e il giorno dopo è stata installata la panchina unica a Roma». Una giornata nazionale dell’albero che ha 120 anni (il propositore nel 1902 fu Guido Baccelli ministro della Pubblica Istruzione e dell’Agricoltura ) e che si ripete nelle scuole proprio per ricordare il connubio ormai saldo da più di un secolo tra scuola - istruzione e cultura - ambiente. Presenti all’evento il Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Lopez, l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma Sabrina Alfonsi e i consiglieri municipali.