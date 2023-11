Roma, la Biblioteca Ennio Flaiano compie 20 anni tra musica e cultura. Ecco il programma degli eventi

Uno dei luoghi simbolo all’interno del territorio di Roma Montesacro. Un polo dove l’arte e la cultura hanno unito, negli anni, un nutrito gruppo di residenti del quartiere coinvolgendo ogni fascia d’età. La Biblioteca “Ennio Flaiano” - sorta nel 2003 - festeggia il suo ventesimo compleanno. Un anniversario importante che sarà celebrato con monologhi teatrali, proiezioni e musica. La giunta municipale ha infatti votato, all’unanimità, un atto che afferma la forte volontà di celebrare i 20 anni della biblioteca con un programma ricco di appuntamenti.

Gli eventi

Si inizierà sabato 11 ( novembre), a partire dalle 11, in via Monte Ruggero, 39, nel cuore del Tufello, con letture rivolte ai più piccoli. A seguire l’omaggio allo scrittore Ennio Flaiano con l’intervento di Gabriele Linari. E ancora: il dopolavoro matematico con laboratori per grandi e piccini. Le celebrazioni - realizzate in collaborazione con Demea Eventi Culturali - proseguiranno anche nella giornata di domenica 12 ( novembre). «Una programmazione densa che vuole rispondere alle esigenze del territorio», dice al Messaggero l’Assessore alla cultura, Luca Blasi. «Abbiamo costruito questi due giorni con gli amici e le amiche della biblioteca che hanno animato negli anni questo spazio con attività culturali: un polo culturale che nel tempo ha accolto numerosi ragazzi per dar loro la possibilità di studiare, ma anche i bambini e le bambini con i laboratori di lettura.

I due giorni di festa rappresenteranno un momento importante per rilanciare questo servizio e per ricordarci l’importanza di continuare a lavorare affinché si moltiplichino i luoghi della cultura, dello studio e dell’approfondimento nel nostro territorio e nella città», conclude l’Assessore.

«Festeggiare uno spazio culturale con una serie di eventi gratuiti e rivolti a tutte le fasce d’età era proprio l’intento dell’atto con cui abbiamo dato il via all’istituzione di questa festa», afferma Marta Marziali, Capogruppo ( Iv) per il Municipio III. «Un atto di Italia Viva - prosegue -votato e sostenuto da tutto il consiglio municipale che, con un grande lavoro di squadra e della giunta, offrirà alla cittadinanza spettacoli, laboratori, reading e dibattiti e non ultima una maratona di poesia intergenerazionale a libero accesso. Per quest’ultimo evento, che si svolgerà domenica mattina dalle 10 alle 13, chiediamo a cittadini ed associazioni culturali di partecipare numerosi e liberamente».