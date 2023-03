Roma, albero cade e colpisce tre auto: paura, ma nessun ferito a Conca d’Oro.«Poteva scapparci il morto»

Un albero è caduto, stamani, a Roma, colpendo tre veicoli fermi. L’incidente si è verificato, poco dopo le 9.30, in via Conca d’Oro, nel Municipio III, a pochi passi dal Parco delle Valli. L’albero, un acero di medie dimensioni, si è completamente sradicato dal suolo finendo così sulla carreggiata e colpendo tre veicoli parcheggiati - con evidenti e notevoli danni alla carrozzeria - insieme alla rete di recinzione del Parco delle Valli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano di Roma Capitale e gli operai del Servizio Giardini che hanno provveduto a tagliare il tronco e i rami. “Non ci sono stati feriti”, hanno confermato gli agenti al Messaggero.

«Poteva scapparci il morto», ha raccontato una residente della zona, con tono irritato. «Cosa fanno le nostre istituzioni per tutelare l’ambiente? Se fosse passato un bambino oppure se dentro la macchina ci fossero state delle persone, cosa sarebbe successo?».

Non tarda ad arrivare la replica dell’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio III, Matteo Zocchi che - raggiunto telefonicamente - ha dichiarato: «Penso che del piano manutenzione del verde verticale di questo anno e mezzo si possa essere oggettivamente orgogliosi. Più di 1500 alberi potati solo in questa stagione il territorio non li aveva mai avuti: interi quartieri hanno cambiato volto, sono stati messi in sicurezza e, con il piano delle ripiantumazioni già partito, avremo nuove alberature che torneranno a crescere al posto dei “monconi” lasciati negli anni».

«Sull’episodio di oggi - ha proseguito Zocchi - ci siamo interrogati: gli alberi di via Conca d’Oro non presentano avvisaglie di sofferenza e la caduta stamani fin dalla zolla merita un approfondimento che faremo immediatamente insieme al Dipartimento Tutela Ambiente e agli agronomi di Roma Capitale. E ha annunciato: "Qualsiasi iniziativa si rendesse necessaria la agiremo».