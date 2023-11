Concerti nell’hangar: la musica atterra all’aeroporto dell’Urbe

L’aeroporto dell’Urbe di via Salaria 825 apre le porte alla musica con un ciclo di quattro concerti gratuiti (18 novembre, 2 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre) che vedranno esibirsi la banda dell’Aeronautica militare in occasione del centenario della forza armata. Gli appuntamenti musicali intitolati ‘Concerti all’Hangar 44’ offriranno al pubblico l’opportunità di ascoltare musica classica, e non solo, in uno spazio inedito, quello appunto solitamente dedicato al rimessaggio degli aerei, che per una volta ospiterà fiati, percussioni e strumenti a corde al posto di motori, ali ed eliche.

“Nei quattro appuntamenti in programma fino al 17 dicembre, ogni formazione proporrà un programma specifico per mettere in risalto le particolari caratteristiche timbriche e sonore degli strumenti che lo compongono – ha spiegato il maestro della banda dell’Aeronautica militare, Maggiore Pantaleo Lanfranco Cammarano -.

Anche per questo motivo abbiamo pensato ad una proposta musicale piuttosto variegata, che va dalla favola musicale per i più piccoli e le loro famiglie, a brani più classici per strumenti a fiato, per passare poi alle formazioni dei clarinetti e degli ottoni che proporranno un repertorio sicuramente attraente per tutti, con richiami anche al jazz e al pop”.

Questi i dettagli dei quattro concerti cui sarà possibile accedere gratuitamente previa prenotazione al link https://www.aeronautica.difesa.it/home/noi-siamo-l-am/organizzazione/gruppi-musicali/

cliccando sul banner ‘Concerti all’Hangar 44’:

- sabato 18 novembre, ‘Pierino e il Lupo’

- sabato 2 dicembre, Quintetto di clarinetti

- domenica 10 dicembre, ‘Gran Partita’ di Mozart

- domenica 17 dicembre, Ensemble di ottoni e percussioni