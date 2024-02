Venerdì 2 Febbraio 2024, 00:09

Gli stessi vigili, certe volte, rimangono senza parole davanti a tanta creatività. I furbetti della Ztl le inventano tutte per cercare di entrare nella zona a traffico limitato senza averne diritto. L’ultimo episodio ha coinvolto un 51enne che ha pensato di averla fatta franca dopo essere entrato dal varco tra piazza della Repubblica e via Nazionale aprendo il bagagliaio dell’auto per occultare la targa proprio sotto l’occhio elettronico delle telecamere. È riuscito a entrare con questo metodo così bizzarro ma un altro occhio - quello di uno smartphone - ha ripreso la scena poi pubblicata sui social. Gli agenti hanno preso il video e avviato un’indagine. E in poco tempo le pattuglie del Gruppo pronto intervento traffico, grazie all’analisi delle telecamere acquisite dal reparto validazione illeciti, hanno dato un volto all’autore del gesto. Quando i poliziotti si sono presentati a casa sua lui aveva già intuito il perché. Infatti, era un recidivo e aveva cercato già di entrare nella Ztl senza averne titolo. Oggi, sulla sua testa, pende una denuncia per i reati di truffa e occultamento di targa.

Roma, portellone alzato per nascondere la targa al varco ZTL: denunciato

DOVE

Tutti i varchi hanno un controllo elettronico, ma alcune zone sono prese più di mira rispetto ad altre: oltre al varco di via Nazionale, ci sono anche quelli di Santa Maria Maggiore e della Passeggiata di Ripetta.

COME

I trucchi usati sono tantissimi. Alla creatività, in sostanza, non c’è mai fine. Nonostante questo, gli agenti della locale riescono - in larga parte dei casi - a risalire agli autori delle violazioni. C’è chi usa le buste della spesa e le attacca al portabagagli, chi occulta la targa con gli stracci, chi mette il cappotto e chiude il bagagliaio così da coprire in tutto o in parte la placca identificativa dell’automobile. I vigili hanno persino pizzicato una frode commessa da due persone: mentre un automobilista entrava con il mezzo sotto il varco, una seconda persona lo ha oltrepassato a piedi per occultare, camminando, la targa della macchina. Ma c’è anche chi percorre lunghi tratti delle strade in retromarcia, andando contromano, o guida sui marciapiedi per evitare le vie che invece hanno il controllo delle telecamere. Poi ci sono quelli che cercano di dare meno nell’occhio e che acquistano adesivi che mettono direttamente sulle targhe.

IL SISTEMA LEGALE

A dir il vero, se proprio non si può (o non si vuole) pagare il permesso della Ztl, un sistema legale c’è per entrare nel Centro storico senza tante incombenze. Basta farlo quando i varchi non sono attivi. Il sistema è funzionante dalle 6,30 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 14 alle 18 di ogni sabato. Poi (tranne ad agosto) c’è la Ztl notturna funzionante dalle 23 alle 3 di venerdì e sabato. Quindi, si può approfittare del varco spento alle 18,01 per esempio. Attenzione, però: non tutte le Zone a traffico limitato fanno lo stesso orario. Quelle di Trastevere, San Lorenzo e Testaccio hanno maggiori restrizioni per la notte. Quando si entra in un varco l’occhio digitale riprende tutti i passaggi. Grazie a un sofisticato sistema digitale, le targhe vengono riprese e identificate. Automaticamente vengono confrontate con quelle che hanno ottenuto il permesso. Se una targa è poco visibile o un po’ nascosta, il sistema le segnala. E così gli agenti che sono addetti al controllo possono avviare l’indagine per risalire alla macchina e all’autore della violazione.