Giovedì 8 Giugno 2023, 00:08 - Ultimo aggiornamento: 00:11

Lo slittamento di due anni al blocco della circolazione in 21 chilometri quadrati della Capitale per 156mila mezzi a Diesel Euro4. Una sessantina di accessi all’area garantiti ai possessori di veicoli più vecchi e le deroghe a specifiche categorie economiche come cinematografari e urtisti. Questa mattina il governatore Francesco Rocca e il sindaco Roberto Gualtieri inizieranno a discutere delle modifiche alla futura Fascia Ztl verde, in funzione da novembre nei giorni feriali dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. In verità il presidente del Lazio e il primo cittadino di Roma hanno in programma un vertice a porte chiuse per parlare del futuro della Fiera di Roma. Ma a margine dell’incontro si soffermeranno anche sulle nuove regole della circolazione, che stanno creando molte tensioni tra gli automobilisti. Il tutto mentre, parallelamente, va avanti l’interlocuzione tra la stessa Regione e il ministero dell’Ambiente per allentare le regole vigenti, pur di ridurre i disagi ai romani.

Ztl Roma, le nuove ipotesi: 60 ingressi in un anno per le auto più inquinanti e scatola nera (con limite di km)

I CAMBIAMENTI

Come detto, rispetto alla versione approvata nel novembre del 2022, il Campidoglio ha stabilito le prime modifiche al piano sulla futura Ztl Fascia verde. E potrebbero non essere le ultime, visto che nella maggioranza comunale si spinge anche per rivedere il perimetro dei 21 chilometri, che parte a Nord da Labaro e, toccando quartieri come Corviale e Colli Aniene, arriva fino a Vigna Murata. La maggiore novità riguarda il rinvio di fatto di due anni allo stop alla circolazione ai mezzi Diesel Euro4. Se ne riparlerà nel novembre del 2025, anche se già un anno prima, nel novembre del 2024, questa categoria non potrà accedere alla cosiddetta Ztl Vam, in sintesi l’area tratteggiata dalle Mura Aureliane. Con l’attivazione ai varchi delle telecamere di controllo - utilizzate per fare le multe - entreranno di fatto in vigore le limitazioni già previste per 334mila veicoli tra benzina Euro0-2 e gasolio Euro0-3. Che cosa faranno i possessori di queste auto? Anche loro, anche se con piccole deroghe, potranno circolare nella aree interdette. Il Comune ha concesso due modalità: con la prima ci sono 60 accessi liberi tra novembre del 2023 e novembre del 2024, che saranno scalati dalle telecamere a ogni passaggio e che scenderanno a 30 nei dodici mesi successivi e a cinque nel 2025. Oppure si potrà ricorso a una scatola nera, il cosiddetto Move-in già utilizzato in Lombardia. Ogni anno, e fino al 2025 montando questo aggeggio, i possessori di auto e moto a benzina Euro0 potranno percorre 600 chilometri in Ztl, che salgono a 800 per i benzina Euro1 e 2.500 per i benzina Euro2. Ai diesel Euro0 bonus di 600 chilometri, ai diesel Euro1 di 800, ai diesel Euro2 di 2mila e ai diesel Euro3 di 4mila. Il Move-in si potrà installare da gennaio 2024 in officine autorizzate, dopo aver scaricato un’App che, dopo aver pagato il costo d’attivazione, calcola i chilometri già utilizzati. Superato il tetto, scatteranno le multe. Trenta accessi poi dal 2025 ai veicoli immatricolati da più di 30 anni, mentre urtisti e operatori cinematografici sempre con il Move-in avranno maggiore libertà di movimento in Fascia verde. Esentati, invece, delle nuove regole mezzi a Gpl e a metano così come tutti gli autobus, le autoambulanze e le automediche. Dalla fine del 2025 non potranno accedere alla Ztl Vam neanche i Diesel Euro5 e i benzina Euro3. Sempre la maggioranza ha deciso di cancellare il divieto di parcheggio dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per i mezzi più vecchi.

Fin qui le modifiche sulle quali inizieranno a interloquire già oggi Rocca e Gualtieri, mentre tra una settimana si aprirà la cabina di regia tra Regione e Comune. In questo consesso via Cristoforo Colombo valuterà le modifiche apportate dal Campidoglio per comprendere se rispondono agli obiettivi di taglio delle emissioni già previsti dal piano area votato dalla precedente giunta regionale Zingaretti. Ma lo schema potrebbe ancora cambiare: sia perché si attendono le ultime rilevazioni dall’Arpa, l’agenzia per l’ambiente, per capire il reale livello di inquinamento nell’area di Roma sia, soprattutto, perché la stessa Regione e il ministero dell’Ambiente stanno già discutendo informalmente di ulteriori misure per limitare l’impatto sul traffico. Cioè si potrebbero modificare le limitazioni se per esempio Roma migliora la funzionalità degli impianti di riscaldamento o mette in strada più bus ecologici. In quest’ottica non si esclude uno stanziamento straordinario per il Giubileo per comprare vetture a idrogeno o elettriche.