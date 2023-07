Zootecnia e parchi di Maurizio Gubbiotti, un libro per trovare l'equilibrio tra produzioni agricole e biodiversità

Presentato al Casale della Massima il libro di Maurizio Gubbiotti “Zootecnia e parchi”. Un testo ispirato ad una visione: i parchi non come luoghi incontaminati ma integrati nel territorio, alla ricerca dell’equilibrio possibile tra produzioni agricole, zootecniche e biodiversità.

Il libro è un manuale di formazione che offre anche ai lettori gli esiti di una ricerca su campo effettuata con un questionario dedicato in 23 aziende sul territorio nazionale. L’autore e’ stato per 9 anni presidente dell’Ente Regionale RomaNatura, l’ente che ha in gestione la salvaguardia delle aree protette di Roma.

Più di una semplice lettura. Un testo da studiare, da utilizzare per la formazione.