Zoomarine di Pomezia, intrappolate sei persone sulle montagne russe all’interno di una delle carrozze: liberate dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti oggi intorno alle 16:00 per liberare sei persone rimaste intrappolate sulle montagne russe dello Zoo Marine di Pomezia.

Cosa è successo

Con il supporto di un'autoscala i soccorsi sono intervenuti nel parco divertimenti in località Torvaianica dove un gruppo di persone era rimasto bloccato in una delle carrozze di cui era composta la giostra, per un probabile guasto.

Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito e grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono stati liberati e riportati a terra con l'utilizzo dell'autoscala.