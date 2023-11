Violenza sulle donne, Atac non sarà parte civile contro Lucha y Siesta

Venerdì 24 Novembre 2023, 17:19







“Grazie al Sindaco Roberto Gualtieri per aver compiuto un passo decisivo per salvaguardare l’esperienza di Lucha y Siesta, chiedendo e ottenendo da ATAC la revoca della costituzione di parte civile nel procedimento contro la Casa delle Donne”, così Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, che continua: “Una scelta che evidenza la netta volontà di questa Amministrazione di salvaguardare un importante presidio antiviolenza, un luogo di rifugio e rinascita per le donne, con un'indiscutibile valenza sociale che vogliamo valorizzare e replicare. Roma Capitale sarà sempre dalla parte delle donne”, conclude Zevi.