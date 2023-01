Martedì 24 Gennaio 2023, 10:26

Momenti di paura per una 75enne di Ariccia che sabato sera si è trovata faccia a faccia con due ladri all'interno della sua villetta in località Monte Gentile. Poco prima dell'ora di cena, infatti, due malviventi (incappucciati e forse armati) si sono intrufolati nel giardino della villa dove la signora vive col marito, un 70enne negoziante di Albano che in quel momento non era presente in casa. Essendo l'ingresso del comprensorio (caratterizzato da numerosi residenti benestanti) presidiato spesso dalle guardie giurate, i ladri si sono incuneati nell'area boschiva che sta dietro ad alcune delle abitazioni e il loro percorso è finito nella villetta della 75enne che a un certo punto è uscita in giardino e al suo ritorno in casa si è trovata di fronte i malviventi che hanno denotato un accento straniero, probabilmente dell'est Europa. «Zitta e dacci soldi e gioielli».

I due hanno intimato alla signora (ovviamente spaventata) di non urlare e di rimanere tranquilla, indicando loro dove fossero i soldi, ma la donna e suo marito abitualmente non ne tengono in casa. Comunque i malviventi hanno arraffato in pochi minuti un po' di contanti, preziosi, oggetti d'oro e argenteria (per un valore complessivo, ancora da confermare, che dovrebbe aggirarsi sui 3mila euro) dimostrando di essere professionisti molto preparati. Non contenti hanno notato un magazzino dove erano accatastate borse, vestiti, valigie e altri oggetti di bigiotteria portando via tutto e dileguandosi in pochi minuti. È probabile che all'esterno ci fosse un complice con un'auto o un furgone per agevolare la fuga. Ancora sotto shock per la sgradita visita ricevuta, la signora ha chiamato i carabinieri della locale stazione di Ariccia che si sono immediatamente recati sul posto insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Velletri: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di verificare se erano state lasciate delle tracce e per dare un nome e un volto ai ladri. Sono in corso anche i controlli delle immagini di videosorveglianza del comprensorio di Monte Gentile e di altre zone circostanti.

I casi delle rapine in villa in zona stanno aumentando nell'ultimo periodo: un paio di settimane fa era toccato a un imprenditore di Castel Gandolfo che si era trovato i ladri nella sua villa alla periferia della cittadina lacustre, esattamente come capitato sabato scorso a Monte Gentile. Anche in quell'occasione il proprietario dell'abitazione assecondò i malviventi che fuggirono nel nulla. Dieci giorni fa, invece, i soliti ignoti si erano intrufolati nel tardo pomeriggio in una villetta di viale Lenin a Genzano, in quel caso approfittando dell'assenza per un paio d'ore dei proprietari che al loro ritorno avevano trovato la casa totalmente a soqquadro. I carabinieri stanno cercando di capire se tra i colpi effettuati nell'ultimo periodo c'è qualche punto in comune o se si tratta di episodi distinti tra di loro.