Tivoli: sposarsi come una principessa a Villa d’Este, Villa Adriana e a Villa Gregoriana adesso si può

Sposarsi come una principessa d’altri tempi o come i reali Carlo e Camilla d’Inghilterra per tante coppie da oggi non sarà solo un sogno ma realtà. Come non scegliere una location così regale per il “giorno più bello” e dire sì in una villa da favola come Villa D’Este, Villa Gregoriana, Villa Adriana e il Santuario di Ercole contornate da templi e cascate. Grazie alla collaborazione tra il comune di Tivoli e il Fondo Ambiente Italiano (FAI), le coppie potranno celebrare anche il loro matrimonio civile in questi luoghi incantevoli come le suggestive “Gran Loggia” e “Cappella del Cardinale” della Villa D’Este. Per garantire la disponibilità degli spazi concessi all’interno di Villa D’Este da parte del FAI, l’ufficiale di stato civile concorderà con i futuri sposi l’orario esatto e il giorno della cerimonia, occupandosi personalmente di comunicare tali dettagli al Direttore della Villa, oltre a questo per tutto ciò che non riguarda gli aspetti legali del matrimonio, gli sposi si relazioneranno direttamente con gli uffici di Villa D’Este. Un sogno perfetto avranno detto Micaela e Umberto. Detto, fatto, infatti non se lo sono fatti ripetere una volta e sono stati i primi a dire di sì nella villa perla dell’Unesco.

Sposa disperata, matrimonio ad agosto 2021 e il fotografo è sparito: «Non ho neanche un ricordo»

Col primo matrimonio è diventata finalmente operativa la convenzione con l’amministrazione comunale, stipulata nel 2019 e bloccata fino adesso dal coronavirus.

Le tariffe cambiano secondo giorni, luoghi e residenza degli sposi. E’ dovuto, infatti, il rimborso spese agli uffici dello Stato Civile comunali, variabile dai 100 ai 250 euro. Alla somma bisogna aggiungere le tariffe previste per i diversi siti: per Villa d’Este e Villa Adriana 4.000 euro (che scendono a 3.000 per i residenti nei Comuni di Tivoli, Castel Madama, Guidonia Montecelio, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, San Gregorio da Sassola, Vicovaro, esclusa la Città Metropolitana di Roma Capitale). La tariffa comprende anche l’allestimento di tavoli e sedie, un omaggio floreale e la possibilità di effettuare un servizio video-fotografico. Sono inclusi nel prezzo anche 30 ingressi gratuiti per la visita del sito che gli sposi possono riservare agli ospiti. E fiori d'arancio siano!

Per tutte le info in merito si può contattare l’Ufficio Comunale di riferimento al numero 0774 453 202, oppure inviando una mail a: g.grieco@comune.tivoli.rm.it.