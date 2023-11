Villa Adriana raggiunge quota 700.000 visitatori, i due turisti francesi ricevono una sorpresa speciale

È arrivato a Villa Adriana l’8 novembre a metà mattina il visitatore n. 700.000 delle VILLÆ: il direttore Andrea Bruciati ha accolto nel sito tiburtino Anne Charlotte Errard e Vincent Desrus, provenienti dalla città francese di Lille e ha donato loro il catalogo della mostra Artificialia et mirabilia in corso a Villa d’Este e una confezione degli Olea Hadriani. Grande sorpresa per la coppia francese che non si aspettava una simile accoglienza e immensa soddisfazione per tutto il personale delle VILLÆ, cui i dati facevano invece già presagire un simile traguardo. “La visita a Villa Adriana è imprescindibile per chi ami l’archeologia e la cultura classica di cui il sito tiburtino raccoglie le più alte e raffinate testimonianze al mondo” dichiarano con emozione Anne Charlotte e Vincent.

Un anno di crescita il 2023 per le VILLÆ, che ipoteca il record a fine anno di ospiti dell’ultimo decennio, tanto nel numero dei visitatori quanto nell’offerta culturale. L’articolato programma espositivo dell’Istituto è stato avviato con l’inedito progetto Theatra Mundi: Pino Pascali (Villa d'Este, 7 dicembre 2022 - 4 giugno 2023), ammirata da 245.585 persone, la mostra più visitata in Italia nel primo quadrimestre. A Villa Adriana, la mostra Antinoo disparu: memorie di un desiderio (1° giugno - 5 novembre 2023), ha accolto 98.919 visitatori. Sono questi invece gli ultimi giorni di apertura per l’esposizione Artificialia et Mirabilia (Villa d’Este, dal 14 luglio al 12 novembre 2023, con due sezioni a Villa Adriana e al Santuario di Ercole Vincitore), progetto che vede riunite alle collezioni delle VILLÆ le opere acquisite grazie al PAC2021 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura.

Da segnalare, inoltre, le numerose iniziative organizzate durante l’anno per le famiglie, tra visite a tema, serate di cinema e spettacolo (EXTRAVILLÆ, Villa d'Este 16-29 luglio 2023).

Aumenta il dato turistico per Villa Adriana e Villa d’Este a conferma della crescita costante delle VILLÆ come luogo di aggregazione e sviluppo culturale, in simbiosi con le esigenze del proprio contesto territoriale. Nel 2022 erano 528mila i visitatori, rispetto ai quali si registra oggi un aumento enorme, realizzato in soli 10 mesi di apertura. Un buon auspicio per il 2024, con l'intento di rafforzare la proposta delle nuove esposizioni temporanee contestualmente a un calendario caratterizzato da un grande dinamismo.

"La visione alla base del mio operato - spiega il direttore Andrea Bruciati - comporta lo sviluppo delle attività culturali per una migliore gestione del patrimonio e delle risorse umane, in luoghi naturalmente vocati alla sperimentazione, allo studio e alla ricerca. I visitatori hanno accolto con interesse la ricca serie di eventi programmati su tutte le sedi, ciascuna portatrice della sua specificità culturale e identitaria. Il percorso per arrivare al milione di ospiti è ancora lungo ma il record del 2023 testimonia che siamo sulla buona strada e il grande lavoro svolto da tutti i colleghi ne è la comprova".