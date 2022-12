Il 2022 "rovente" dei vigili del fuoco romani: oltre 47mila interventi

Un 2022 di super lavoro per i vigili del fuoco romani impegnati in oltre quarantasettemila interventi. Aumentati rispetto al 2021 i soccorsi dovuti a incidenti stradali (1979 a fronte dei 1677 dell'anno precedente) e quelli per incendi dolosi, praticamente triplicati: oltre 160 rispetto ai circa 60 riscontrati nel 2021. Un aumento che consegue a una maggiore delega di indagini arrivata al Niat, il Nucleo investigativo antincendio territoriale del comando di via Genova, da parte della Procura di Roma. Negli anni passati, invece, la delega alle indagini arrivava prevalentemente dalle altre procure della provincia. "E' stato un anno complicato anche dalle avversità metereologiche e dalla fragilità ambientali", ha spiegato il comandante Alessandro Paola che ha ricordato alcuni degli interventi più emblematici dei dodici mesi appena trascorsi. Dall'enorme rogo del Tmb di Malagrotta al crollo della scalinata del Globe Theatre di Villa Borghese; dalla pineta di Castelfusano martoriata ancora una volta dai piromani alle fiamme che hanno coinvolto gli sfasiacarrozze di Centocelle durante l'estate.

Parole di ringraziamento per gli operatori a conferma della dedizione e passione che caratterizza il lavoro dei pompieri capitolini. Nella rimessa della squadra "1" di via Genova, tutti i distaccamenti hanno collaborato, quest'anno, alla realizzazione di uno splendido albero di Natale adornato con sfere realizzate da tutte le varie squadre: da quella di Prati al Nomentano, dalla "13A" di Ostia al gruppo di Montelibretti. Non mancano i disegni dei bambini che, spesso, si affacciano da queste parti per chiedere di potere vedere i mezzi o curiosi di scorgere le "partenze" che escono in sirena. Accanto all'albero anche il presepe. Per i più appassionati sarà possibile approfondire meglio il mondo dei vigili del fuoco nello stand di protezione civile allestito a piazza Navona per la durata delle Festività.