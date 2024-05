Venerdì 31 Maggio 2024, 06:15

Sessanta. È il numero delle persone che in soli cinque mesi - dall’inizio del 2024 - ha perso la vita sulle strade della Capitale. L’ultimo tragico incidente ieri mattina, in via Castel di Leva, nel quadrante sud di Roma, tra una Fiat Panda, guidata da un 70enne, Paolo Meloni, che ha perso la vita sul colpo, e una Suzuki Ignis con a bordo un 78enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.

Con l'auto giù da un ponte a Ragusa, un giovane e la madre salvi per miracolo

Sul posto, poco dopo le 10, le pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale sono intervenute in Via di Castel di Leva, all’incrocio con via di Torre Sant’Anastasia insieme ai sanitari del 118 ma per il 70enne non c’era più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso del pensionato. Sembrerebbe sia stata la sua auto a invadere la corsia opposta e travolgere quindi la Suzuki, ma le cause dello schianto non sono ancora chiare.

Intanto proseguono le indagini da parte degli inquirenti che per il momento non escludono nessuna ipotesi, compresa quella di un malore che avrebbe fatto perdere al 70enne il controllo della vettura.

Per gli accertamenti è stato chiuso al traffico per gran parte della mattinata il tratto di via Castel di Leva interessato dall’incidente.

I PRECEDENTI

Nel 2023 erano stati 188 i decessi per gli incidenti nella Capitale e il 2024 con i suoi primi cinque mesi dell’anno - e 60 morti - sembra confermare il trend negativo dell’anno precedente.

Un’emergenza continua che, solo negli ultimi sei giorni ha registrato quatro vittime.

Ieri il 70enne, il giorno prima era stata la volta di Fabrizio Bossoni, 50 anni. imprenditore di Fiumicino, finito con la sua moto addosso a un’auto sul Grande Raccordo Anulare.

Nella notte tra sabato e domenica, sulla Circonvallazione Gianicolense all’altezza del civico 45, direzione Trastevere, un ragazzo di 24 anni, Ismail Moussaqui, aveva perso il controllo del motorino colpendo un albero. Il giovane è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Camillo,

Poche ore dopo invece, in un altro grave incidente lungo la via del Mare, all’altezza di Tor di Valle, ha perso la vita un centauro di 30 anni, Marco Filomeno, dopo l’impatto con una Fiat Tipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA