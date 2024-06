Vespa Germanica, nido con 600 insetti nella camera da letto di un appartamento vicino Roma. L’esperto: «E' la più pericolosa»

Il pericolo era proprio lì: nella camera da letto di un appartamento vicino Roma. Un nido (con circa 600 individui) di Vespa Germanica è stato scovato ieri pomeriggio all'interno di uno sportello dell’utenza elettrica. «E’ la più insidiosa - spiega Andrea Lunerti -chiamato a mettere in sicurezza la stanza, al secondo piano di una villetta ad Anguillara - e in poco tempo il numero delle vespe sarebbe cresciuto fino ad arrivare a un migliaio di soggetti».



Vespa Germanica, nido nella camera da letto di un appartamento fuori Roma



Un continuo ronzio aveva messo in allarme un ragazzo tanto che aveva provato ad aprire il contatore e ad accorgersi del nido. Insieme alla mamma hanno successivamente provveduto a sigillarlo con il nastro adesivo. «E’ stato molto fortunato - sostiene l’esperto - perché la Germanica è un insetto molto aggressivo e potenzialmente offensivo. L’attacco arriva non da 15, 20 individui (come accade con i calabroni), ma dal 30% della colonia. Le sue punture sono dolorose e lesive».





La Vespa Germanica

Per identificarla è sempre fondamentale l’ok di un esperto, ma riconoscerla è semplice: nera con le classiche striature gialle e l’addome peduncolato.

La vespa - detta anche Vespula - Germanica è da sempre considerata una minaccia per gli agricoltori. L’insetto costruisce i suoi nidi permanenti sottoterra, ma può creare un nascondiglio nelle pareti delle case. «L'imenottero che abbiamo neutralizzato ieri pomeriggio era riuscito ad entrare all’interno di un pezzettino di corrugato lasciato incautamente comunicante con l’esterno e aveva formato un rivestimento dando di fatto origine al nido», precisa l’etologo. «E' necessario - ribadisce Lunerti - essere molto attenti perché rispetto ad altre specie la Germanica punge con l'intento di allontanare ogni intruso e lo fa cercando ogni piccolo spazio e talvolta anche superando gli strumenti di protezione».