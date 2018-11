Terremoto a Velletri, nella notte scossa di magnitudo 2.5

Scossa di terremoto a Velletri, vicino Roma. All'una e 36 minuti di questa notte una piccola scossa di magnitudo 2.5 a una propfondità di 11 km è stata registrata dai sistemi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con epicentro localizzato a quattro chilometri in direzione sud est rispetto al centro cittadino.



In particolare, si tratta di un'area di campagna attigua a via Piazza di Mario. La scossa non sarebbe stata avvertita dalla popolazione. Ultimo aggiornamento: 10:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA