Roma, giurano 724 allievi carabinieri della scuola di Velletri

Hanno giurato ieri a Velletri i 724 allievi del 137esimo corso carabinieri, nella scuola allievi marescialli e brigadieri “Salvo D'Acquisto”. I nuovi militari hanno ricevuto gli alamari alla presenza del loro comandante, il generale Giovanni Nistri e del ministro della Difesa, la veliterna Elisabetta Trenta. Nell'occasione è stata anche celebrata La Giornata delle Medaglie d’Oro al Valor Militare.Grandi emozioni per gli allievi e per i loro familiari, accorsi da tutta Italia per partecipare a questo evento che ha suggellato la parte finale del percorso formativo di tanti ragazzi e ragazze che hanno scelto di arruolarsi nell'Arma. Nel corso della cerimonia il ministro della Difesa Trenta ha consegnato gli alamari e i distintivi alla presenza di autorità civili, religiose, militari.